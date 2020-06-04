MLB／海盜阿契爾動刀本季報銷 紐媒：洋基幸運錯過他

海盜今天發出聲明，宣布投手阿契爾（Chris Archer）因胸廓出口症候群進行手術，本季確定報銷；消息一出，讓紐約媒體直呼幸運，NJ.com就提到洋基在2018年交易大限前錯過換來他的機會，「這可能是凱許曼（Brian Cashman，洋基總經理）最棒的交易失敗之一。」

海盜球團指出，阿契爾在今年春訓時就曾表達頸部僵硬，在春訓因疫情喊卡後，持續接受觀察，但直到近期仍未見好轉，再次診斷後決定動刀，預計將在明年球季健康回歸。

阿契爾2012年於光芒站上大聯盟，兩度入選明星賽，曾在2016年以19敗成為美聯「敗投王」，但該季防禦率4.02，身處一級戰績美聯東區並不算太差的數字，穩定的先發貢獻也在交易市場上獲得不少青睞，2018年光芒將他放上貨架時，多達十多支球團上門，洋基也是熱門詢價的球隊之一。

阿契爾最終落腳海盜，但未替海盜帶來期望之中的戰力，去年僅貢獻3勝9敗、防禦率5.19，現在球季還沒開打，他也因動刀宣告本季不可能出賽，能否重返過去光芒王牌的身手更是未知數，過往貝奇特（Josh Beckett）和哈維（Matt Harvey）也都曾因同樣的疾病所苦。