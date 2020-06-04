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MLB／球員想多打、球團想少打 工會114場提案遭駁回
大聯盟復賽進度今天再退一步，大聯盟正式回絕球員提出的114場賽季計畫，也未提出對應方案，勞資雙方的僵局還沒看到任何融冰的可能性。
The Athletic網站記者羅森索（Ken Rosenthal）率先報導此事，多家美國媒體跟進，證實大聯盟於今天正式駁回114場賽季計畫；這項由球員工會提出的方案中，球季將從美國時間6月30日開打，例行賽進行到10月31日，接著打季後賽，比大聯盟提出的82場方案多32場，預計將讓球員增加20%收入。
羅森索指出，大聯盟回絕提案，且未提出相對應的方案，先將專注力轉向於與球團老闆討論閉門開打的相關計畫，但球員若有新企畫，他們抱持隨時可以討論的態度，但兩大前提是閉門開打、縮水賽季。
雙方現在卡在資方想少打、勞方想多打，大聯盟回應球員工會，擔心新冠肺炎再爆發第二波疫情，他們希望球季速戰速決，無意延長到11月，承受隨時可能球季腰斬的風險，影響7.87億美元轉播權利金收入。
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