回顧索沙夾心棒事件 600轟巨砲淪笑柄

17年前的今天（美國時間6月3日），污染大聯盟600轟級巨砲索沙（Sammy Sosa）生涯的知名醜聞之一——夾心棒事件——發生了。許多美國職棒球迷多少都耳聞過索沙的夾心棒事件，但筆者相信那次事情的背景脈絡、完整的發生經過、以及後續聯盟處置的細節，應該比較少人清楚記得。

索沙靠著在20世紀末期與馬怪爾（Mark McGwire）的全壘打競逐，獲得非常高的知名度和關注度。當時，他可說是全美最知名的多明尼加棒球員。不過時序進入2003年，索沙的名聲已經被籠罩在禁藥疑雲的陰影之下。

資深大聯盟記者維杜奇（Tom Verducci）於2002年刊在《運動畫刊》（Sports Illustrated）的報導，揭露了大聯盟長年以來刻意漠視的禁藥問題，緊接著其他記者跟著投入追蹤相關議題，大聯盟官方亦啟動調查和建構藥檢的程序，許多球員的聲譽在這過程中就此蒙上一層黑幕，且一去不復返，而索沙正是這批球員的其中之一，因為他的身材從90年代初期到末期，就猶如打了氣一般，從原本纖細的小夥子，變成頭大、上半身大、全身上下肌肉爆量的體能怪物。

索沙生涯早期(左)雖然就有長打能力，但主要還是速度型的球員，中期(右)突然力量大幅升級，搖身一變成為超級巨砲，身材快速的變化相當明顯。 1990 Leaf、1997 Fleer Ultra 球員卡

儘管那時索沙從沒在正式藥檢中被檢出陽性，但很多同儕、記者、球迷都懷疑他是長年的禁藥使用者。在如此背景下，2003年6月3日，索沙不僅沒有幫自己洗刷名聲，還給了球迷又一個懷疑他成績不純的理由。

那天在主場面對來訪的魔鬼魚隊（Tampa Bay Devil Rays），索沙於一局下半兩人在壘時，選到滿球數。第七球過來，他追打先發投手岡薩雷茲（Geremi Gonzalez）的外角變化球，球棒在接觸到球的那一剎那瞬間斷裂噴飛，而球則因為斷棒關係，滾動力量遭到稀釋，形成二壘方向的軟弱滾地球，索沙在一壘前被刺殺。原本看起來只是一個平凡無奇的斷棒滾地球，但主審兼當天的裁判長麥可蘭倫（Tim McClelland）發現異樣，走到場中撿起索沙斷棒的一塊碎片，並召集其他裁判到投手丘旁進行會議討論。

索沙那次打擊所使用的棒子，被發現是內裡有填充軟木的「夾心棒」，違反大聯盟的規則，因此麥可蘭倫當機立斷將只打了一個打席的索沙驅逐出場。這起事件一爆發，立刻引起球界更多對索沙作弊打球的質疑。索沙事後堅稱，他只會在打擊練習時使用那根夾心棒，目的是在打擊練習時揮出大號全壘打讓球迷欣賞，比賽開始後他就會換成正常的木棒打擊，而6月3號那天是因為不小心拿錯球棒上場打擊，才會違規。

大聯盟當然不會輕易相信索沙的說詞，開啟調查。他們找出索沙在比賽中用過的其他76支球棒，包含五根已經被放在棒球名人堂展示櫃的球棒，並一一進行檢視。大聯盟發現那76支球棒中，沒有一根是夾心棒，全都是紮實的木棒。當時負責督導大聯盟規則執行和懲戒裁量的主管華森（Bob Watson）做出結論，認為索沙6月3號的夾心棒爭議，應該是獨立事件，並非常態，不過索沙的違規已成事實，故華森仍判罰索沙八場禁賽。

事實上，索沙並不是大聯盟史上首位被抓包在比賽中使用夾心棒的球員。在他之前，大聯盟有抓過五名球員違規使用夾心棒，他們分別是：1974年洋基隊的奈托斯（Graig Nettles）、1987年太空人隊的海契（Billy Hatcher）、1994年印地安人隊的貝爾（Albert Belle）、1996年紅人隊的薩波（Chris Sabo）、1997年道奇隊的葛雷諾（Wilton Guerrero，名人堂球星V. 葛雷諾（Vladimir Guerrero）的胞兄）。除了這些罪證確鑿的違規者，還有一些沒有被抓包但有被傳聞使用夾心棒的打者，因此索沙絕對不是夾心棒的始作俑者；然而，他卻是大聯盟至今最後一個被官方抓包使用夾心棒的人，所以在球迷心中留下特別深刻的印象。

前印地安人外野手貝爾也曾使用填充球棒被對手白襪教練檢舉，球棒遭到沒收準備送檢驗，結果貝爾的隊友竟然溜到裁判室去調包球棒，最後還是被主審識破，重新拿回貝爾球棒用X光檢驗果然有加料！ 1996 Pinnacle 球員卡

不過有一個被許多人忽略的點是：究竟夾心棒是不是真的能幫助打者的打擊表現？一般人會認為軟木塞在球棒裡可以增加球棒的彈性，所以夾心棒打中球時能創造類似彈簧床的效應，提高球的飛行距離，但此論點已被物理科學研究推翻，科學家證實夾心棒無法創造這種效果。

若硬要說夾心棒真能幫助打者什麼，那就是軟木成分可減輕球棒的重量，使打者能有更好的球棒控制力、增進揮棒速度；但球棒重量變輕，也不利於增加球棒推送球出去的力量，所以會抵消揮棒速度增加所帶來的好處。此外，在球棒內做夾心設計，會大幅削弱球棒的組織結構強度，故夾心棒比一般球棒更容易斷裂、造成危險。2007年甚至還有科學研究進一步指出，夾心棒的力量傳導表現比一般球棒還要差，對想追求更好打擊表現的打者來說，可能還會創造反效果。

回到索沙的夾心棒醜聞。無論當初他是否為故意帶夾心棒上場打擊，17年前的那起事件對他的傷害已經造成。禁藥疑雲加上夾心棒鬧劇，使得索沙在日後獲得名人堂票選資格後的支持度始終偏低。儘管生涯坐擁609轟、98年與馬怪爾進行全壘打競逐的美好回憶、一座國聯MVP獎座，索沙在八次名人堂票選的得票率從沒超過13.9％（入選門檻為75%），只剩兩年候選資格的他，看來已無緣名人堂。

索沙、馬怪爾、帕梅洛(由左至右)曾因禁藥問題到國會作證，他們沒有講出實話，禁藥也斷送了他們的進入名人堂的機會。 歐新社資料照片

筆者認為，雖然索沙說他用夾心棒，是為了打擊練習時為觀眾帶來更好的全壘打秀，而且大聯盟當年的調查也或多或少還了他一些清白（大聯盟能蒐集到的其他76支他用過的球棒，都是合法球棒），但事實上以他的打擊實力和渾身力量，根本毋需再用夾心棒試圖增加打擊練習的可看性，更別提就科學的角度來看，夾心棒其實還幫了他倒忙。

雖然就算沒有夾心棒事件，索沙單因為禁藥風波就難以入選名人堂，可是夾心棒事件的存在，仍讓他的名譽進一步掃地。當年與馬怪爾攜手帶著棒球走1994年大罷工泥淖的經典人物、600轟級巨砲，如今淪為成就不被認真看待的爭議人物、甚至眾人的笑柄，實在令人感到不勝唏噓。