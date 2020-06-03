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MLB／洋基砍45名小聯盟球員 省下薪水只夠柯爾投2局！

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基也在昨日就宣布將釋出45名小聯盟球員，此舉卻引起網友圍剿，季前重金簽下的柯爾則成為箭靶。 美聯社、路透
洋基也在昨日就宣布將釋出45名小聯盟球員，此舉卻引起網友圍剿，季前重金簽下的柯爾則成為箭靶。 美聯社、路透

新冠肺炎讓大聯盟球團勒緊褲帶，陸續對小聯盟球隊裁員，其中洋基也在昨日就宣布將釋出45名小聯盟球員，此舉卻引起網友圍剿，認為向來財大氣粗的傳統豪門根本沒理由這麼做。

事實上根據《NJ.com》記者庫提（Brendan Kuty）的推特貼文，若洋基持續支付這45名小聯盟球員薪水至8月底，總金額僅23萬4000美元，對比陣中多名年薪超過千萬美元的球星，這筆錢根本算不上負擔。

尤其洋基季前剛以9年3.24億美元簽下的巨投柯爾(Gerrit Cole)更成為標靶，據《CBS》以去年例行賽數據換算，柯爾每場先發「出場費」就要190萬美元，每投一顆球就要9200美元，等於拿他一場先發費用、甚至就足以支付這群被解雇的小聯盟球員薪資

不少洋基球迷在這則貼文下方留言表達不滿，「皇家、雙城都付得起，洋基卻付不起？」」、「省下的錢只夠柯爾投2局吧！」、「洋基實在太丟臉了」。

新冠肺炎 薪水 薪資

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