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MLB／染疫運動家「魔球」教頭 女兒報訊完全康復了
2002年執教運動家，打造當年「魔球」傳奇故事的教頭浩威（Art Howe），於上個月中驚傳染上新冠肺炎，還一度情況嚴重住進加護病房，經過半個月的治療後，女兒今天在推特上報喜訊，父親完全康復了。
My father Art Howe is now covid 19 coronavirus free. Thank you from our family to those of you who extended your kind prayers & warm wishes! #ArtHowe #coronavirus— Stephanie Sullivan (@howeloween) June 1, 2020
改編真實大聯盟故事膾炙人口的電影「魔球」，講述是2002年運動家隊利用有限銀彈，而進軍季後賽的驚人事蹟，而當時領軍的教頭就是現年73歲的浩威。
浩威在1989至2004年執教3支球隊，最長是在1996年至2002年帶領運動家隊，生涯戰績是1129勝、1137敗，季後賽則是6勝9敗。
浩威染疫消息，一度引起大聯盟各界關注，女兒今天報訊說，「我父親已完全沒有新冠肺炎病毒了，感謝所有為我們家人祈福的人。」各方也紛紛留言表達這是最美好的事。
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