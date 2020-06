MLB／染疫運動家「魔球」教頭 女兒報訊完全康復了

2002年執教運動家,打造當年「魔球」傳奇故事的教頭浩威(Art Howe),於上個月中驚傳染上新冠肺炎,還一度情況嚴重住進加護病房,經過半個月的治療後,女兒今天在推特上報喜訊,父親完全康復了。

My father Art Howe is now covid 19 coronavirus free. Thank you from our family to those of you who extended your kind prayers & warm wishes! #ArtHowe #coronavirus