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MLB／戴金項鍊上夜店遭擋 紅雀佛勒分享遭歧視故事
美國社會近來因為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，引發對於種族主義的抗爭，不少非裔公眾人物也陸續分享他們面對種族歧視的過去，其中聖路易紅雀外野手佛勒（Dexter Fowler）今天也在個人社群網站上分享了當年與隊友一同前往夜店，但自己卻因為帶了一條金項鍊被擋下來的故事。
曾在2016年入選明星賽並幫助小熊奪冠的佛勒，今天在個人社群網站上分享了當年他與球隊當家一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）等隊友一同前往亞利桑那州一家夜店卻遭阻擋的故事。
佛勒指出，當時自己與包含瑞佐在內的10幾名隊友前往夜店放鬆，不過自己因為穿戴了一條金項鍊而遭到阻擋，儘管當時他的隊友們大多也都是穿著短褲、某品牌休閒鞋和夾角拖鞋，不過卻只有他遭到攔下，「當時我覺得自己的穿著很得體。」
就在佛勒被夜店拒於門外後，瑞佐等隊友也義氣相挺的跟著佛勒一起離開那家夜店，但這件事卻始終讓佛勒銘記於心，「這就是你可以去做的，每天都在發生相同的狀況，而你每天都會有機會能夠為這件事做出改變。」
早在佛洛伊德遭警方執法過當致死後，佛勒第一時間就挺身而出呼籲各界正視種族主義問題，他還拿出小時候被雙親告知，「你不能像你的白人朋友這樣行事，因為你會被殺死，而他們不會。」的故事，來描述黑人家庭世世代代所面臨的壓力與恐懼。
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