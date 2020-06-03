MLB／賺得沒你想得多 小熊老闆：錢都留給球隊運作

MLB近來因為勞資雙方對於復賽始終無法達成共識，讓亟欲彌平虧損的資方老闆們再度成為球迷與球員攻擊的焦點，不過芝加哥小熊老闆里克斯（Tom Ricketts）在今天就出面澄清，強調經營一支大聯盟球隊並沒有外界所想的賺那麼多，每年的營收大多最後也都回到球隊營運上。

受到新冠肺炎疫情影響，全球職業運動都一度陷入停擺狀況，儘管疫情現在已經逐漸趨緩，但在個聯盟勞資雙方仍未對於復賽達成共識的情況下，多數聯盟仍無法訂下確切的復賽辦法，其中大聯盟就因為勞資雙方對於復賽場次與扣薪方式的見解不同而陷入僵局。

不過在資方成為各界批評對象得同時，小熊老闆里克斯也在今天出面說明球隊營運狀況，希望外界不要將資方惡魔化，「我希望球迷能夠明白，大多數球隊老闆是不會從球隊中拿錢的，他們的收入是來自於門票、媒體轉權利金等等，他們只會拿走自己開支的部分，而把絕大多數的錢留給總管進行運作。」

里克斯強調，這次疫情期間各隊經營者都希望能夠盡量減少損失並不是沒有原因，「沒有人能料到這次的大流行，他們也不希望拿出過去球隊的儲備金來支應損失，現在每個團隊都在找出一個屬於自己的辦法來彌補這塊漏洞。」

目前大聯盟勞資雙方對於復賽方案仍有很大的出入，資方在希望能減少支出的情況下，已表達願意讓比賽場次大幅縮水，不過球員工會則是希望維持一定數量的比賽場次，並以場次比例的方式進行扣薪，而目前資方能夠接受的最大上限場次為82場，與球員工會日前提出的114場仍有不小差距。

對於目前勞資雙方的意見歧異，里克斯指出自己不方便多說，避免對復賽協商造成影響，不過他也強調在沒有比賽收入的情況下，大聯盟30支球隊完全沒有收入，甚至還必須要借錢應急，「在別無他法的情況下，我們可能要售出股權來彌補損失，這是站在長遠的角度來看，不過現在這個時刻，又有誰敢來投資呢？」