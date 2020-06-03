老爹+曼尼締造傳奇 誰是雙門神剋星？

前陣子「老爹」歐提茲（David Ortiz）和拉米瑞茲（Manny Ramirez）的近日合照曝光，歐提茲分享在Instagram的這張照片有超過八萬個愛心、一千多則留言，無疑勾起許多球迷的年輕回憶。歲月在他們的臉上留下顯著痕跡，曾旅台的「曼尼」改變甚多，已白髮蒼蒼，兩人的目光都不再有昔日球場的肅殺之氣，而是慈祥和藹的淡然笑容，有種戰士歷劫歸來的滄桑與滿足，拉米瑞茲美國時間5月30日剛度過48歲生日，歐提茲則將在11月滿45歲。

彷彿還是昨日，拉米瑞茲2000年季後以八年1億6000萬巨約投奔紅襪，寫下當時僅次於「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的史上第二大約，歐提茲則受到「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的看好與引薦得以加入紅襪，出身雙城的歐提茲和生涯前期待在印地安人大鳴大放的拉米瑞茲聚首，組成當時大聯盟讓人聞風喪膽的強棒連線，2004年，歐提茲和拉米瑞茲都繳出「40轟、100打點、三成打擊率」成績單，上次美聯球隊有隊友檔攜手完成這樣的壯舉，得要追溯到1931年的洋基貝比魯斯（Babe Ruth）和賈里格（Lou Gehrig），季後賽更是兩人的拿手好戲，當年歐提茲美聯冠軍戰第四場再見轟、第五場再見安，率領紅襪三連敗後四連勝、大逆轉淘汰洋基，獲得美聯冠軍戰最有價值球員，進而打破「貝比魯斯魔咒」是經典代表作，拉米瑞茲則是季後賽全壘打紀錄保持人（29轟），第二是威廉斯（Bernie Williams）的22支，現役最多則是普荷斯（Albert Pujols）的19發，由此觀之，拉米瑞茲的紀錄短期之內幾乎不會被撼動。

歐提茲(中)和拉米瑞茲(右)在2004年分別打出41轟、139打點和43轟、130打點的驚人成績，兩人全壘打排名美聯第2和第1、打點數則分居美聯第2和第3。 2005 Topps 球員卡

兩人的豐功偉業洋洋灑灑，不多加贅述，畢竟合計1096支全壘打的連拳，棒下亡魂不計其數，王建民當初便吃過不少苦頭，而王建民在洋基時期的隊友穆西納（Mike Mussina）、和派提特（Andy Pettitte）亦深受其害，穆西納被拉米瑞茲轟了11發，是被拉米瑞茲生涯扛最多全壘打的投手，派提特與拉米瑞茲交手106打席，挨5轟、被打擊率4成52，沙巴西亞（CC Sabathia）對拉米瑞茲的被打擊率更來到6成43；歐提茲雖然對穆西納的打擊率低於平均，但也敲出4轟，對左投派提特還居於上風（打擊率3成43、1轟），賽揚名投哈勒戴（Roy Halladay）被歐提茲扛6發，是從他手中擊過最多全壘打的「異端」，「Big Papi」能耐可見一班。

穆西納(左)是生涯270勝的大投手，但他遇到拉米瑞茲(右)時卻被修理得很慘。 2003 Upper Deck 球員卡

細細檢視，兩人還是有「剋星」，同鄉柯隆（Bartolo Colon）與歐提茲對決過57次，只被敲1轟，對戰打擊率1成54，且賞了歐提茲16次三振（並列讓歐提茲吞第四多K的投手），一如多數的左打砲手，歐提茲生涯對右投手打擊率2成98，對左投驟降至2成68，落差不小，長打率也遜色不少，李利（Ted Lilly）、卡茲米爾（Scott Kazmir）、馬突斯（Brian Matusz）皆是面對過歐提茲至少30次、被打擊率還能壓制在2成左右的左投手，使歐提茲「槓龜」的最多交手打數是由當艾利（Brendan Donnelly）創下：9打數5三振。

歐提茲(左)生涯最怕的投手就是他的同鄉柯隆(右)，偏偏柯隆是近年大聯盟最「長命」的投手，讓歐提茲吃了大虧！ 歐新社資料照片

讓拉米瑞茲感到棘手的投手皆非省油的燈：克萊門斯（Roger Clemens），58打數3轟、19K，打擊率1成72；對馬丁尼茲39打數沒開轟，打擊率1成54；老字號終結者納森（Joe Nathan）與拉米瑞茲碰頭7次、5張老K、1次雙殺打、1個內野滾地球，儘管只是小樣本，但堪稱壓制拉米瑞茲挺有心得的「天敵」之一。

最能壓制拉米瑞茲(左)的投手，非火箭人克萊門斯(右)莫屬。 2005 Topps 球員卡

綜而觀之，擁有12年大聯盟資歷的卡茲米爾對上拉米瑞茲及歐提茲共122打席，加總105打數只被敲20支安打、3轟，祭上27次三振，足夠令人印象深刻，誠然卡茲米爾生涯成就遠比不上「雙門神」，但能在對決中繳出宰制性演出，便值得給予充沛敬意與激賞。

註1：以上數據皆包含季後賽。

註2：補充一件軼事，「曼尼」在中華職棒出賽49場留下的數據，長打率「0.555」正好和「生涯在大聯盟打555轟」相對應，如此巧合不失為值得記住的一點「冷知識」。