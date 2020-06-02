MLB／向佛洛伊德致哀 基特：該嚴厲懲罰作回應

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，延燒成為全球關注的種族事件，體育圈繼「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）率先對此事發表言論後，前紐約洋基隊長、現任邁阿密馬林魚執行長基特（Derek Jeter）也在今天嚴厲譴責種族歧視，並強調是時候以嚴厲的懲處來應對了。

基特今天透過馬林魚官方推特發表佛洛伊德事件的聲明，不過他強調自己並不是以前洋基游擊手或是馬林魚執行長的身份，而是以一名爸爸的角色來說這段話，「佛洛伊德的逝世讓我感到深感悲痛，並感受到這個事件給全世界的家庭和人們帶來的痛苦和憤怒。」

基特強調，身為一名有色人種，這樣的狀況不時會發生在他們身上，但現在是時候結束種族仇恨了，「毫無疑問的現在大家應該要認清事實了，並以嚴厲的懲罰作為回應。」

對於這次佛洛伊德事件在全美引發的效應，基特認為是一件讓人感到鼓舞的事情，「看到世界各地、各色各樣的人都在為此事大聲疾呼，並抗議另外一位往往是黑人死亡的人類悲劇，這是令人感到鼓舞的，任何人都不應該因為種族仇恨而被原諒，也不要讓他們妖魔化任何反對這些行為的人。」

身為黑人、白人混血的基特，與太太戴維絲（Hannah Davis）目前育有兩個女兒，對於以父親的身份發表意見，他說：「我希望我的孩子、姪子不必在生活中因為膚色而在社會中受到不公平待遇，我希望他們的白人朋友都能了解到非種族主義的觀點，並且能夠積極參與消除種族主義這件事，大家都應該譴責種族仇恨所帶來的陰險跡象，並以人類的身份採取行動。」