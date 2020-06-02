快訊

川普手拿聖經教堂外拍照 主教震怒：我看了什麼

同志影視出頭天！疫情衝擊下 台灣OTT如何逆勢成長？

MLB／小聯盟復賽無望 洋基傳將釋出45名球員

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
連「邪惡帝國」紐約洋基都宣布將釋出45名小聯盟選手。 法新社
連「邪惡帝國」紐約洋基都宣布將釋出45名小聯盟選手。 法新社

MLB復賽八字仍未有一撇的情況下，小聯盟球員的處境也變得更加艱困，繼上周各隊陸續釋出數百名的球員後，今天連「邪惡帝國」紐約洋基都宣布將釋出45名小聯盟選手，且原本計畫支薪給留隊球員基本底薪一周400美元到六月底的計畫，也可能出現變數。

受到新冠肺炎疫情影響，MLB的復賽計畫又因為勞資雙方無法達成共識，雖然定下七月開打的目標，但最終會如何施行仍是無法拍板，在大聯盟的復賽都充滿變數的情況下，小聯盟球員更是首當其衝，可能面臨今年無球可打或是失業的狀況。

在上周小聯盟各隊就已經傳出釋出上百名的選手，雖然仍有雙城、皇家這樣承諾將不會對小聯盟球員進行裁撤或是減薪的球隊，但仍無法擋下小聯盟的裁員潮，在今天紐約洋基也在今天傳出將於春訓前後釋出45名的小聯盟選手。

根據美國媒體報導，洋基大量釋出小聯盟球員最主要有三大原因，第一點就是認為小聯盟本賽季幾乎已確定無法復賽，第二點就是希望減低球隊開銷，第三點則是希望趁著各隊都大幅釋出球員的同時跟進，以避免單獨面對外界的批評與反彈。

除了球員遭到釋出外，洋基球團工作人員也可能成為下波受到影響的名單，球團已經告知包括前台工作人員、球探和其他人員將會在美國時間6月15日才會收到薪水，而在那之後恐將面臨減薪、無薪假或是被開除的命運。

小聯盟 MLB

延伸閱讀

MLB／勞資雙方喬不冗 聯盟擬提復賽50場、支薪3成

MLB／勞資卡關新賽季受阻 A-Gon：讓非40人名單開打

MLB／最暖心東家 雙城對小聯盟不砍人、不扣薪

相關新聞

MLB／勞資雙方喬不冗 聯盟擬提復賽50場、支薪3成

儘管仍未訂下明確的開打時程與計畫，但美國媒體在今天指出，MLB在仍無法統整勞資雙方意見的情況下，不排除在七月中開打後僅進...

MLB／小聯盟復賽無望 洋基傳將釋出45名球員

在MLB復賽八字仍未有一撇的情況下，小聯盟球員的處境也變得更加艱困，繼上周各隊陸續釋出數百名的球員後，今天連「邪惡帝國」...

MLB／勞資卡關新賽季受阻 A-Gon：讓非40人名單開打

大聯盟球員今年薪資怎麼算懸而未決，復賽第一步就先上演勞資對立，前道奇巨砲岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）提出獨...

MLB／操爆查普曼換小熊冠軍 鬼才教頭麥登認錯了

2016年世界大賽，小熊打破高懸108年的山羊魔咒奪得冠軍，被視為功臣的鬼才教頭麥登（Joe Maddon）卻在近日的廣...

克蕭之後無能人 強力先發左投已成稀有動物

左撇子佔全世界人口比例僅十分之一。然而在棒球界，由於左打擁有離一壘近較容易跑出安打的先天優勢，左撇子的比例自然高出許多。上一季大聯盟各隊總共起用了史上最多的1287位不同打者，其中就有多達374人、將

球員與球迷大亂鬥 印地安人「十先令啤酒夜」最誇張

由於新冠肺炎疫情逐漸趨緩，中職開始實施有限度開放球迷入場，竟無意間促成球迷與球員互罵的突發事件。回顧當天富邦悍將與中信兄弟的比賽，由於兩隊頻頻用觸身球招呼對手，以致雙方板凳清空，場內氣氛一度緊張。而這

疫情摧殘過後 小聯盟再也回不去了！

大聯盟希望能在七月恢復舉行，但美國職棒的另一個層級，小聯盟棒球，卻距離眾人期盼的那聲「Play Ball!」遙遙無期，最糟糕的情況，將是球季取消，完全無法開打。這就像是電影『明天過後』的場景，在無情的

全聯盟DH制救不了票房 更傷害棒球傳統

如果美國的新冠肺炎疫情在未來的一個月控制得宜、確診和死亡人數曲線持續往下降的話，那麼下個月的這個時候，就會是美國職棒迷準備倒數進入2020年球季開打的時候了，新的一季將會讓人感動，美國運動史上將從最長

松坂與隊友單場六暴投 大聯盟史上難得一見

11年前的今天，美國時間2009年的5月27日，「平成怪物」松坂大輔代表波士頓紅襪，在作客明尼蘇達雙城的比賽擔任先發投手，雖然五局失三分的內容乍看之下還算可以，但過程中他投出多達四次暴投，不僅寫下其個

2000勝教頭大不易 挑戰者只剩法蘭柯納一人

疫情造成的停賽使得許多球員生涯累積數據都受到不小影響。像是老虎隊三冠王打者卡布雷拉（Miguel Cabrera）如能重拾往日身手，原有機會在本季挑戰三千安及五百轟（目前分別是2815安及477隻全壘

天下最強第一棒韓德森 集各路好手特質於一身

20年前的5月20日，年逾41歲的大聯盟史上盜壘王韓德森（Rickey Henderson），生涯首度身著水手隊制服站上打擊區。那個月月中，他才剛被大都會以「打球不夠賣力」為由釋出。離開國聯，回到美聯

屬於大聯盟生命鬥士的動容獎項─康寧亞諾獎

球員們使出渾身解數、投球與揮棒，造就驚心動魄的球賽內容，勝負固然是兵家必爭之地，然而棒球帶給我們的，絕不僅限於贏或輸而已，在殺氣騰騰的氛圍外，球迷從球星場下的模樣、談吐有所收穫，例如封王過後慷慨激昂的

熱門新聞

NBA／簽天價合約、買車還問哥哥 前隊友難忘羅斯謙虛

NBA／跟喬丹同隊改變人生 柯爾：我欠他這一切

NBA／比較禪師與波總領導哲學 前球員更推崇後者

日職／丸佳浩復原中 陽岱鋼練習賽先發中外野手

日職／洋將不佔缺僅10人 中職羅力條款聊勝於無

希臘怪物vs.一眉道人 誰是更好防守球員？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。