MLB／小聯盟復賽無望 洋基傳將釋出45名球員

在MLB復賽八字仍未有一撇的情況下，小聯盟球員的處境也變得更加艱困，繼上周各隊陸續釋出數百名的球員後，今天連「邪惡帝國」紐約洋基都宣布將釋出45名小聯盟選手，且原本計畫支薪給留隊球員基本底薪一周400美元到六月底的計畫，也可能出現變數。

受到新冠肺炎疫情影響，MLB的復賽計畫又因為勞資雙方無法達成共識，雖然定下七月開打的目標，但最終會如何施行仍是無法拍板，在大聯盟的復賽都充滿變數的情況下，小聯盟球員更是首當其衝，可能面臨今年無球可打或是失業的狀況。

在上周小聯盟各隊就已經傳出釋出上百名的選手，雖然仍有雙城、皇家這樣承諾將不會對小聯盟球員進行裁撤或是減薪的球隊，但仍無法擋下小聯盟的裁員潮，在今天紐約洋基也在今天傳出將於春訓前後釋出45名的小聯盟選手。

根據美國媒體報導，洋基大量釋出小聯盟球員最主要有三大原因，第一點就是認為小聯盟本賽季幾乎已確定無法復賽，第二點就是希望減低球隊開銷，第三點則是希望趁著各隊都大幅釋出球員的同時跟進，以避免單獨面對外界的批評與反彈。

除了球員遭到釋出外，洋基球團工作人員也可能成為下波受到影響的名單，球團已經告知包括前台工作人員、球探和其他人員將會在美國時間6月15日才會收到薪水，而在那之後恐將面臨減薪、無薪假或是被開除的命運。