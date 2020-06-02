MLB／勞資雙方喬不冗 聯盟擬提復賽50場、支薪3成

儘管仍未訂下明確的開打時程與計畫，但美國媒體在今天指出，MLB在仍無法統整勞資雙方意見的情況下，不排除在七月中開打後僅進行一季50場賽事的計畫，並且依照球員工會所期望的按照減少場次比例進行減薪，也代表球員本賽季可能只會獲得原年薪的三成薪水。

MLB復賽計畫近來討論陷入瓶頸，最主要的原因就在於球團與球員工會針對賽季比賽場次及球員薪水支付提案產生差異，其中球團方原先提出比賽82場的復賽方案，且支薪方式將採取浮動機制，領越高薪的球員恐面臨扣薪愈重的狀況，其中聯盟最高薪的球員所獲得的薪水將會不及原本的三成。

不過球團提出的復賽方案在昨天隨即遭到球員工會打回票，他們也提出了復賽到114場，讓球員可以領取原有薪水百分之70.3的新提案，也就是依照原本出賽場次減少三成的情況下，球員也同樣依照比例扣薪三成。

但在勞資雙方對於復賽方案想法仍有落差的情況下，美國媒體在今天報導指出，聯盟雖然未正式提出，但將不會排除讓本賽季例行賽縮減到僅剩下50場，也代表球員屆時所獲得的薪資，按照比例將只會有原有的百分之30.8。

事實上在聯盟三月達成的協議中，球員方就曾表示願意配合賽季縮短比例進行減薪，不過前提是扣薪比例必須是依照減少場次來計算，而非球團日前提出的不按比例支付工資的浮動扣薪方式，儘管聯盟現在提出了願意依照出賽場次比例扣薪的方案，但與球員工會提出的版本仍有不小的落差，短時間內勞資雙方恐怕仍無法達成協議。