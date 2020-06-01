MLB／勞資卡關新賽季受阻 A-Gon：讓非40人名單開打

大聯盟球員今年薪資怎麼算懸而未決，復賽第一步就先上演勞資對立，前道奇巨砲岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）提出獨到的解決方法搶救賽季，建議球團老闆乾脆讓非40人名單的小咖球員來比賽。

就算球隊們放棄營收對分的提議重修薪資方案，球員們仍不滿意砍薪幅度，尤其頂薪集團的大咖們首當其衝，需承受更大的金額損失。見到雙方僵持不下，岡薩雷茲感嘆地說，「老實講，我看不到補救的辦法。」

岡薩雷茲接受「洛杉磯時報」訪問時表示，「今年都要剩下一半賽季了，可能還更少，事情本來就夠難辦了，人們正在患病，我們可能重啟後又再度關閉，是我的話就就開始來討論明年想要怎麼做，至少有件事進展。」

岡薩雷茲對於大聯盟今年復賽並不樂觀，除非使出非常手段解決球員的問題，「老實說，如果我是老闆，我會試著讓非40人名單的球員打一個賽季，至少讓球迷有比賽看。」

「A-Gon」過去是大聯盟墨西哥名將，15年生涯繳出317轟、1202分打點，打擊率2成87，已經38歲的他雖然沒有明言退休，但最後一次出賽是2018年在大都會，去年整季乏人問津，目前還是自由球員。