MLB／操爆查普曼換小熊冠軍 鬼才教頭麥登認錯了

2016年世界大賽，小熊打破高懸108年的山羊魔咒奪得冠軍，被視為功臣的鬼才教頭麥登（Joe Maddon）卻在近日的廣播節目中，坦言過程中仍有所悔恨，他不該讓守護神查普曼（Aroldis Chapman）過勞，在第六戰大比數領先時還登板，反造成第七戰挨了追平轟。

第六戰小熊在六局打完後握有7：2領先，沒想到七局下無人出局，一、二壘有人的危機，麥登就押上查普曼救火，系列賽前面已經登板三場的他，這次撐了1.1局，九局下退場時轉交無人出局、一壘有人的局面。

小熊最後守住背水一戰，成功將戰線延長至隔日的第七戰，這次在八局下6：3領先時，又派上查普曼接手兩出局、一壘有人的危機，結果他一上場接連被敲二壘安打和全壘打，瞬間把領先分數花光。

小熊最終仍在延長賽擊敗印地安人，抱回渴望許久的金盃，但麥登對他的調度有所反思，近日在廣播中說道，「我不應該讓查普曼在第六戰第九局還上，事情發生得太快，瑞佐（Anthony Rizzo ）明明九局上幫我們敲了兩分彈，讓我們有七分領先了，但其實我事先也預想過這情形，我不希望留著查普曼不用，導致第六戰陰溝裡翻船。」

麥登也直言，對查普曼的信任才導致了過度使用，「在那種比賽無論是什麼比數或什麼情況，即使是過勞的查普曼，和我們陣中其他許多牛棚比起來，你還是會選他上場，重來一次我還是會這麼做，除了第六戰第九局讓他多投五顆球形成保送以外，那是我最大的錯誤。」