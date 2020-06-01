克蕭之後無能人 強力先發左投已成稀有動物

聯合新聞網 / tyruschen
道奇左投克蕭去年球季從2018年的谷底中快速反彈，投出16勝5敗、防禦率3.03的好成績，在大聯盟左投中還是數一數二的好手。 2019 Topps Bunt 球員卡
道奇左投克蕭去年球季從2018年的谷底中快速反彈，投出16勝5敗、防禦率3.03的好成績，在大聯盟左投中還是數一數二的好手。 2019 Topps Bunt 球員卡

左撇子佔全世界人口比例僅十分之一。然而在棒球界，由於左打擁有離一壘近較容易跑出安打的先天優勢，左撇子的比例自然高出許多。上一季大聯盟各隊總共起用了史上最多的1287位不同打者，其中就有多達374人、將近三成的比例是左打——這還不包含87位左右開弓的打者。如果以打席數來看，去年左打的比例更是高達40.9%。

也因此，為了應付龐大的左打部隊，尤其是MVP等級的貝林格（Cody Bellinger）、葉力奇（Christian Yelich）等頂尖左打，各隊都需要準備一定人數的左投。畢竟事實已證明「左投剋左打」並非虛言。就以去年來說，當左打者碰上右投手時的.775 OPS比平均.758還高出不少。但當各隊派出左投來對付左打，他們的OPS就降到只有.720，比右投對右打的.735還要低。

但即便如此，近年來優秀的左投卻開始變得稀有。根據大聯盟官網作家皮特羅（Mike Petriello）統計，去年「戰爭指數」（WAR）能夠達到3以上的左投只剩下9位，追平1992年成為半世紀以來的最低紀錄（扣除罷工的縮水球季）——但別忘了1992年當時大聯盟只有26隊，現在則是30隊。而且就在不到十年前的2010年這個數字可是高達17位，將近有兩倍之多。如果看ERA+，去年前十名的投手中仍僅有柳賢振（179，第3）一人是左投，即使我們把標準放大到前二十名，也只多了麥納（Mike Minor，144，第12）、柯賓（Patrick Corbin，141，第13）及克蕭（Clayton Kershaw，137，第16）三人。反觀2010年，包括當時年僅22歲才打大聯盟第三年的克蕭在內，戰爭指數前20名的投手中就有多達九位是左投。

柳賢振去年的表現實在太驚奇，竟然以2.32拿下防禦率王，今年球季轉戰藍鳥還能繼續發光嗎？ 2019、2020　Topps Bunt 球員卡
柳賢振去年的表現實在太驚奇，竟然以2.32拿下防禦率王，今年球季轉戰藍鳥還能繼續發光嗎？ 2019、2020　Topps Bunt 球員卡

江山代有人才出，既然在韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）老去之際能有柯爾（Gerrit Cole）、辛德賈德（Noah Syndergaard）等人來接班，那麼在克蕭、漢默斯（Cole Hamels）以至於更年長剛高掛球鞋的沙巴西亞（CC Sabathia）之後，也該有年輕的左投新血接續而起才對。但回顧最近五年，在未滿26歲前戰爭指數就能擠進前十名的僅有邦賈納（Madison Bumgarner）一人，即便將下限拉大到前二十名，也只有前年贏得賽揚獎的史奈爾（Blake Snell）及洛磯年輕左投費里蘭（Kyle Freeland）能擠進榜內。與此同時，近兩年開始大放異彩的年輕投手包括布勒（Walker Buehler）、弗列爾提（Jack Flaherty）、畢柏（Shane Bieber）、索洛卡（Mike Soroka）、吉歐利托（Lucas Giolito）及諾拉（Aaron Nola），甚至還有因傷猶待復出的塞佛里諾（Luis Severino）以及英年早逝的馬林魚王牌費南德茲（Jose Fernandez）更無一不是右投。事實上，去年整個大聯盟25歲以下的左投中，ERA+能高於聯盟平均的也就只有勇士投手弗里德（Max Fried，113）一人，反觀由索洛卡領軍的年輕右投則有多達十一人。這令人不禁懷疑起：下一個克蕭接班人究竟在何方？

光芒投手史奈爾(左)與勇士投手弗里德(右)是少數年輕左投中的未來希望。 2020 Topps Bunt 球員卡
光芒投手史奈爾(左)與勇士投手弗里德(右)是少數年輕左投中的未來希望。 2020 Topps Bunt 球員卡

強力先發左投之所以後繼無人，背後可能有許多原因。據皮特羅分析，包括近年來左投球速普遍不及右投、同時間左打者的出賽比例也正在下降中等等都有可能是部份原因。但更重要的是由於科技與數據分析的進步，人們已開始發現，不一定要靠左投的先天優勢才能剋制左打，只要右投夠強照樣能吃定左打。前面提到上一季左打面對左右投的OPS分別是.720及.775，事實上這個差距已在逐年不斷縮小。早在2006年左打面對左右投的OPS差異還更大——分別是.711及.801。如今球隊高層在打造投手陣容時已不再視左投為必需品。像是2017年的費城人隊整季從沒派過半個左投擔任先發，釀酒人在2013到2016年間更曾連續474場比賽沒用過任何一個先發左投。這些都是先發左投重要性正不斷下降的顯例。

也因此遍觀現役投手，會發現右投不論老中青都是人才濟濟。反之左投雖有中生代的克蕭（生涯戰爭指數65.9，現役第三）、三振王賽爾（Chris Sale，以45.4位居第八）兩大巨擘支撐大局，但在他們之後年紀更輕能有一席之地的也就只有邦賈納及柯賓兩人，而且兩人都已年滿31歲並不年輕。至於更菜但已有不錯表現的紅襪19勝投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）及史奈爾、費里蘭等三人，前者生涯防禦率從未在3.81以下且去年僅是他的第一個完整球季，史奈爾跟費里蘭則只強了2018年一季，隔年一個傷痛不斷、一個則是被打爆還一度被下放小聯盟，距離成為長年能與其他巨投並肩的頂級左投手顯然都還有很長的一段路要走。

從近百年前一升上大聯盟就連續七年蟬聯三振王、生涯有九季投出最低防禦率的葛洛夫（Lefty Grove）開始，接下來持續有印第安人史上最偉大投手費勒（Bob Feller）、四年內三度贏得賽揚獎的道奇一代巨投柯法斯（Sandy Koufax）、生涯四千K的卡爾頓（Steve Carlton），以至於近代的「巨怪」強森（Randy Johnson）、沙巴西亞（CC Sabathia）一直到克蕭、賽爾，強力左投的火炬一路傳承至今從不乏人接手。但在這兩大巨投邁向中年表現開始褪色之際，卻還看不出有任何一位年輕左投能挺身而出接下這個重擔。這究竟只是一時的斷層，抑或是整個棒球界的大趨勢？在未來幾年內將會是值得棒球迷多加關注的焦點。

克蕭 柳賢振

相關新聞

克蕭之後無能人 強力先發左投已成稀有動物

左撇子佔全世界人口比例僅十分之一。然而在棒球界，由於左打擁有離一壘近較容易跑出安打的先天優勢，左撇子的比例自然高出許多。上一季大聯盟各隊總共起用了史上最多的1287位不同打者，其中就有多達374人、將

MLB／大谷IG秀Live BP練投影片 網友驚：100哩？

日本「二刀流」大谷翔平日前開創個人Instagram帳號，宣告進軍社群媒體，今天他公開上周站上投手丘練投實戰打擊練習的影...

MLB／靠史奈爾賺錢得等4年後 波拉斯不在意

光芒強投史奈爾（Blake Snell）上周宣布投靠「吸血鬼經紀人」波拉斯（Scott Boras）旗下，兩人合組「搶錢...

MLB／球團透過媒體曝談薪進展 沙巴西亞：陷球員於不利

洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）去年底退役，剛好躲過這波新冠肺炎打亂賽季的影響，不過他看到現在因復賽薪資喬不攏...

MLB／哈勒戴紀錄片曝濫用藥物隱情 遺孀呼籲人非聖賢

名人堂投手哈勒戴（Roy Halladay）擁有出色又複雜的傳奇生涯，然2017年11月驟逝舉世震驚。今天美國時間是5月29日，剛好是哈勒戴對馬林魚投出大聯盟史上第20場完全比賽10週年，ESPN特地

MLB／美媒試算紅襪本季薪水 林子偉剩769萬元

根據大聯盟球團老闆提出的球員新版薪資方法，紅襪每位球員可以領到多少薪水？美媒「MassLive」逐一列出答案，原本團體薪...

MLB／翹臀珍想當老闆 A-Rod重燃收購大都會

抵擋不了買球隊的渴望，前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和未婚妻珍妮佛．羅培茲（Jenn...

MLB／最暖心東家 雙城對小聯盟不砍人、不扣薪

疫情之下，近日估計將有破千名小聯盟球員回家吃自己，但也有球隊決定不砍人、不扣薪，雙城宣布不釋出任何球員，且持續支付每周4...

MLB／嘲諷太空人作弊 酒廠推出「垃圾桶敲擊者」啤酒

太空人爆發偷暗號弊案後成為過街老鼠，現在紐澤西一家釀酒廠加入「喊打」的行列，他們推出一款啤酒叫做「垃圾桶敲擊者」，瓶罐還...

MLB／「沒上工哪叫二度降薪」洋基主播槓上薛則

大聯盟球團丟出更新版球員薪資提案，除了按賽季比例給付外，越高薪的球員還得再被打更多折，讓大咖球星們不滿，國民王牌薛則就砲...

MLB／不當資方打手了 塔薛爾拉批球團「搞分裂」

先前呼籲球員不要計較減薪、讓球季開打的言論，洋基前一壘手塔薛爾拉（Mark Teixeira）引發不少批評，現在他的論調...

MLB／停工期打MLB The Show 紅襪新秀：想看投手球路

在佛州春訓基地關閉期間，紅襪新秀查維斯（Michael Chavis）續留當地，他透露在維持訓練上的難處，還因此下載了電...

熱門新聞

MLB／大谷IG秀Live BP練投影片 網友驚：100哩？

NBA／哪位球星碰最硬季後賽對手？諾維茨基與布萊恩居首

NBA／憶隊友嗆聲慘遭喬丹交易 漢米爾頓自己也是受害者

NBA／恢復8成的杜蘭特是諾佬？丁威迪回應批評質疑

NBA／野獸前鋒馬丁無可取代 昔籃網總管嘆當初不該放人

青棒／李晨薰確定升上國體大 最快明年春季聯賽復出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。