MLB／靠史奈爾賺錢得等4年後 波拉斯不在意

光芒強投史奈爾（Blake Snell）上周宣布投靠「吸血鬼經紀人」波拉斯（Scott Boras）旗下，兩人合組「搶錢大隊」引發話題，雖然在光芒走完剩下的四年合約之前，無法有進一步操作，波拉斯仍相信這會是一筆良好的投資，因為史奈爾的頂尖生涯才剛開始。

史奈爾去年3月才和光芒續下五年5000萬美元的合約，現在突然撤換經紀公司，波拉斯得等到四年後才能上工，不過這位大咖談薪專家卻一點都不介意，「我們會提供給球員資源，在這一塊砸下數十萬美元，未來四年卻不會從他身上有任何獲利，但一點也沒關係。」

波拉斯繼續說道，「我們相信史奈爾，也相信我們能帶給他的資源，我們很放心，他有修養也想要更進階，這對我們雙方都是個機會。」

史奈爾是2018年美聯塞揚獎得主，去年表現下滑，23場出賽只拿6勝8敗，防禦率4.29，四年後將以31歲之齡前進自由市場，波拉斯依舊看好他未來發展，「我們認為他是頂級球員，而且生涯才剛起步。」

史奈爾日前剛對球團開砲，不會因為疫情接受減薪要求，外界認為他和波拉斯理念一致，兩人剛好「錢味相投」。