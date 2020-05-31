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MLB／大谷IG秀Live BP練投影片 網友驚：100哩？

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

日本「二刀流」大谷翔平日前開創個人Instagram帳號，宣告進軍社群媒體，今天他公開上周站上投手丘練投實戰打擊練習的影片，短短時間吸引萬名粉絲按讚。

大谷翔平過去從沒開設任何社群帳號，卻在新冠肺炎疫情期間跨出第一步，讓不少網友相當驚喜，他第一則貼文先重溫大聯盟生涯首轟的慶祝片段，今天則是更新自己近況，還在從手肘韌帶重建手術（Tommy John）復健的他，進度終於到了練投Live BP。

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Live BP from last week

Shohei Ohtani | 大谷翔平（@shoheiohtani）分享的貼文 於 張貼

這也是他自從動刀以來，首度讓外界看到他站上投手丘投球，這段39秒的影片是在天使主場拍攝，大谷翔平戴著帽子、穿著短袖衣褲，對捕手丟了三球，球速相當不錯，打擊區站著隊友史戴拉（Tommy La Stella），並沒有揮棒。

影片放上網後一小時內就破五萬人按讚，有球迷留言「二刀流回來了」、「體態看起來真好」、「球速好快」、「看起來100哩了」。

距離大谷翔平動手肘韌帶重建手術已經一年半，復健工作也已經進入尾聲，先前天使指出「投手大谷」的歸期約在5月中，後來隨著疫情影響賽季，獲得更充裕的調整時間。

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