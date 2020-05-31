MLB／球團透過媒體曝談薪進展 沙巴西亞：陷球員於不利

洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）去年底退役，剛好躲過這波新冠肺炎打亂賽季的影響，不過他看到現在因復賽薪資喬不攏，還是出面幫忙抱不平，在廣播節目上直批，球團們利用媒體陷球員於不利之地。

「我感覺老闆更會使用媒體的多。」沙巴西亞說道，「透露他們有提出計畫，強調自己處於主動狀態，我認為這會害球員不利。」

沙巴西亞認為球迷沒有興趣聽到這些提案過程，所以球團也不必特意洩漏訊息他們有在運作，只要趕快結束這場「錢鬥」，帶領棒球回歸就好，「我過去是球員，現在又是辦公室前線人員，我了解老闆和選手都想賺錢，我討厭這種時候了，還要有這些鳥事。」

沙巴西亞對於大聯盟會如何做好防疫沒太大質疑，但認為應該讓球員帶上家人，而非採取完全隔離；另外，更該注意的是賽季縮短後帶來的後續影響，「就算只剩下82場比賽，15場先發跟30場先發的受傷風險一樣，可能還會變得更高，因為之前已經上工、停工，現在又要重開機一次。」

視疫情發展走向，洋基今年可能回不了紐約，改在佛州春訓基地進行賽季，對此沙巴西亞認為不優，「如果洋基整年都得在坦帕，那不是件好事，那邊熱的像什麼一樣，你不會想在佛州的盛夏打球的。」