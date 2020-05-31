快訊

你的醫療險夠不夠？ 三大破口 小心贏變輸…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／球團透過媒體曝談薪進展 沙巴西亞：陷球員於不利

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

洋基名投沙巴西亞CC Sabathia）去年底退役，剛好躲過這波新冠肺炎打亂賽季的影響，不過他看到現在因復賽薪資喬不攏，還是出面幫忙抱不平，在廣播節目上直批，球團們利用媒體陷球員於不利之地。

「我感覺老闆更會使用媒體的多。」沙巴西亞說道，「透露他們有提出計畫，強調自己處於主動狀態，我認為這會害球員不利。」

沙巴西亞認為球迷沒有興趣聽到這些提案過程，所以球團也不必特意洩漏訊息他們有在運作，只要趕快結束這場「錢鬥」，帶領棒球回歸就好，「我過去是球員，現在又是辦公室前線人員，我了解老闆和選手都想賺錢，我討厭這種時候了，還要有這些鳥事。」

沙巴西亞對於大聯盟會如何做好防疫沒太大質疑，但認為應該讓球員帶上家人，而非採取完全隔離；另外，更該注意的是賽季縮短後帶來的後續影響，「就算只剩下82場比賽，15場先發跟30場先發的受傷風險一樣，可能還會變得更高，因為之前已經上工、停工，現在又要重開機一次。」

視疫情發展走向，洋基今年可能回不了紐約，改在佛州春訓基地進行賽季，對此沙巴西亞認為不優，「如果洋基整年都得在坦帕，那不是件好事，那邊熱的像什麼一樣，你不會想在佛州的盛夏打球的。」

沙巴西亞 洋基 CC Sabathia
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

MLB／美媒試算紅襪本季薪水 林子偉剩769萬元

MLB／翹臀珍想當老闆 A-Rod重燃收購大都會

MLB／嘲諷太空人作弊 酒廠推出「垃圾桶敲擊者」啤酒

MLB／最暖心東家 雙城對小聯盟不砍人、不扣薪

相關新聞

MLB／哈勒戴紀錄片曝濫用藥物隱情 遺孀呼籲人非聖賢

名人堂投手哈勒戴（Roy Halladay）擁有出色又複雜的傳奇生涯，然2017年11月驟逝舉世震驚。今天美國時間是5月29日，剛好是哈勒戴對馬林魚投出大聯盟史上第20場完全比賽10週年，ESPN特地

MLB／球團透過媒體曝談薪進展 沙巴西亞：陷球員於不利

洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）去年底退役，剛好躲過這波新冠肺炎打亂賽季的影響，不過他看到現在因復賽薪資喬不攏...

MLB／美媒試算紅襪本季薪水 林子偉剩769萬元

根據大聯盟球團老闆提出的球員新版薪資方法，紅襪每位球員可以領到多少薪水？美媒「MassLive」逐一列出答案，原本團體薪...

MLB／翹臀珍想當老闆 A-Rod重燃收購大都會

抵擋不了買球隊的渴望，前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和未婚妻珍妮佛．羅培茲（Jenn...

MLB／最暖心東家 雙城對小聯盟不砍人、不扣薪

疫情之下，近日估計將有破千名小聯盟球員回家吃自己，但也有球隊決定不砍人、不扣薪，雙城宣布不釋出任何球員，且持續支付每周4...

MLB／嘲諷太空人作弊 酒廠推出「垃圾桶敲擊者」啤酒

太空人爆發偷暗號弊案後成為過街老鼠，現在紐澤西一家釀酒廠加入「喊打」的行列，他們推出一款啤酒叫做「垃圾桶敲擊者」，瓶罐還...

MLB／「沒上工哪叫二度降薪」洋基主播槓上薛則

大聯盟球團丟出更新版球員薪資提案，除了按賽季比例給付外，越高薪的球員還得再被打更多折，讓大咖球星們不滿，國民王牌薛則就砲...

MLB／不當資方打手了 塔薛爾拉批球團「搞分裂」

先前呼籲球員不要計較減薪、讓球季開打的言論，洋基前一壘手塔薛爾拉（Mark Teixeira）引發不少批評，現在他的論調...

MLB／停工期打MLB The Show 紅襪新秀：想看投手球路

在佛州春訓基地關閉期間，紅襪新秀查維斯（Michael Chavis）續留當地，他透露在維持訓練上的難處，還因此下載了電...

MLB／紅襪春訓基地重啟 林子偉歸隊開工

紅襪重啟佛州春訓基地，部分球員已經返回隊上訓練，首席棒球長布隆（Chaim Bloom）表示，歸隊人數難以估算，因為「每...

MLB／不隨傳奇父母闖網壇 小阿格西想在大聯盟敲滿貫

網壇傳奇夫婦阿格西（Andre Agassi）、葛拉芙（Steffi Graf），生涯合計坐擁30座單打大滿貫。兩人18歲的兒子小阿格西（Jaden Agassi）雖出身網球世家，但懷有棒球夢，希望打

MLB／還未替道奇投過球 普萊斯先紓困小聯盟隊友

還沒穿道奇球衣打過任何一場正式比賽，投手普萊斯（David Price）先為道奇體系內的小聯盟球員提供紓困方案，消息指出...

熱門新聞

超越梅西、C羅！ 富比世體壇收入榜費德勒居冠

NBA／外媒評勇士隊史最佳5人 傳奇貝瑞無緣不在乎

NBA／柯爾再槓川普 「種族歧視者不該當總統」

MLB／美媒試算紅襪本季薪水 林子偉剩769萬元

NBA／隊友讚哈登苦練瘦9公斤 球評樂觀火箭奪冠機率

中職／首局超越前輩「恰恰」 王威晨寫最速50安紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。