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MLB／哈勒戴紀錄片曝濫用藥物隱情 遺孀呼籲人非聖賢

聯合新聞網 / 綜合報導
ESPN今日播出名人堂投手哈勒戴紀錄片，揭露濫用藥物隱情，也透過影片傳達「人非聖賢」。 歐新社
ESPN今日播出名人堂投手哈勒戴紀錄片，揭露濫用藥物隱情，也透過影片傳達「人非聖賢」。 歐新社

名人堂投手哈勒戴（Roy Halladay）擁有出色又複雜的傳奇生涯，然2017年11月驟逝舉世震驚。今天美國時間是5月29日，剛好是哈勒戴對馬林魚投出大聯盟史上第20場完全比賽10週年，ESPN特地選在這天播出哈勒戴的紀錄片《不完美》(Imperfect)，以「生」與「死」透露哈勒戴完美中的不完美。

哈勒戴意外離世與藥物使用有關，他是在2012年春天首次接觸鴉片類處方藥物，因前一年季後賽身負背傷拼戰，導致日後深受傷勢所苦，更曾在打噴嚏時摔倒，所以不得不接受藥物治療。透過費城隊友的介紹，哈勒戴開始向一名佛羅里達的醫生花錢購買藥物，卻成了一條不歸路。

哈勒戴的遺孀布蘭迪（Brandy）透露自己的老公此後長時間負傷，讓哈勒戴更加依賴藥物來抑制痛楚。儘管他曾進行藥癮戒治，但深怕被外界發現、舉止開始遮遮掩掩，直到壓力過大半途退出，最後也慢慢被道德譴責吞沒。

退休後，哈勒戴的壓力並沒有因此獲得釋放，不只找不到生活重心，也被診斷出注意力缺失、憂鬱、焦慮等症狀。根據布蘭迪的說法，哈勒戴式圖透過花錢來填補這段時間的空白，其中不乏花大錢購買遊艇、飛機、車輛等高單價商品。

事發的開端在哈勒戴購入一架ICON A5兩棲輕型運動飛機，在2013年拿到飛行員駕照的他，獲得這架飛機後非常興奮，但布蘭迪跟哈勒戴的父親對於愛子難以控制的身心狀態十分擔心，老哈勒戴還曾提醒他要「小心駕駛」。

無奈慘劇就這麼發生，在入手ICON A5後的35天就因飛機失事罹難。根據美國國家運輸安全委員會的報告，哈勒戴常貼著水面低空飛行或是從橋下飛過，無法抑制的興奮感跟挑戰極限的飛行習慣，間接成了這名一代巨投不幸離世的原因。此外，哈勒戴遺體也驗出多種藥物反應，包含安非他命跟嗎啡。

該日哈勒戴本跟妻子約好要去看兒子的音樂會，意外發生前，哈勒戴傳了「真抱歉，我應該跟妳一起去，又浪費了我一天」給妻子，只可惜等不到布蘭迪的「沒關係」。

「我們還有好多事沒做，很難接受就這樣結束了。」布蘭迪強忍難過說著，「我打從心底相信那是場意外。我希望大家知道他也是個人。我痛恨『完美』這個詞。我只希望他做自己。希望聽完這段故事，本來悶不吭聲的人也能主動說：『我需要幫忙』。」

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