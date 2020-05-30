MLB／美媒試算紅襪本季薪水 林子偉剩769萬元

根據大聯盟球團老闆提出的球員新版薪資方法，紅襪每位球員可以領到多少薪水？美媒「MassLive」逐一列出答案，原本團體薪資高達1.86億美元，換算後今年球團只需付4414萬5971美元，領大聯盟基底薪的林子偉占其中的25萬6706美元（約台幣769萬元）。

原本越高薪球員的降薪幅度越大，紅襪身價最高的塞爾（Chris Sale）今年年薪為3000萬美元，套入公式後剩下497萬2446美元，排名第二的馬丁尼茲（J.D. Martinez）也由2375萬美元調整成433萬9730美元。

林子偉在去年多數時間待在傷兵和小聯盟，但今年春訓表現出色，有望開季從大聯盟出發。「MassLive」寫出他和其他七位隊友同屬紅襪最底層，只領大聯盟基本薪資，但賽季只剩下一半，56萬3500美元收入得腰斬。

林子偉今年月薪換算約為64萬元，如果比照中職行情，仍位居頂薪集團，輸給聯盟最高薪的林泓育的75萬元、林益全的72.5萬元、陳俊秀72萬元和胡金龍70萬元等四人，但贏過中信兄弟李振昌與統一獅陳鏞基並列球隊最高薪的62萬元。