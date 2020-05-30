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MLB／翹臀珍想當老闆 A-Rod重燃收購大都會
抵擋不了買球隊的渴望，前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和未婚妻珍妮佛．羅培茲（Jennifer Lopez）重起爐灶，又開始籌措資金角逐大都會主權，距離退出競爭行列還不到一個月。
本月8日「紐約郵報」報導，A-Rod和珍妮佛．羅培茲已經放棄收購大都會，不過現在卻又更新進度，指出兩人正密切和摩根大通高階行員接洽，不惜押上兩人的上億美元資產，同時對外尋求富豪的金錢支援，盼著能集資成功入主大都會，就看老闆威爾潘（Fred Wilpon）願不願意在疫情之下急忙脫手。
威爾潘（Fred Wilpon）公開求售大都會時就曾開價26億美元，不過知情者推測，A-Rod只喊得出20億以下的價碼，因此找到金主是必要條件，先前「富比世」才報導，富邦金控董事長蔡明興是他的拉攏對象，不過富邦集團回應為市場謠言。
「紐約郵報」進一步取得消息來源證詞，指出珍妮佛．羅培茲比A-Rod更積極，展現進軍大聯盟的興趣，希望實質的大都會老闆，「她清楚表現出這件事不是為了虛榮心，她想當史上第一位女老闆，與第二位拉丁裔老闆。」
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