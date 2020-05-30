MLB／不砍人、不扣薪 雙城小聯盟球員保住工作

疫情之下，近日估計將有破千名小聯盟球員回家吃自己，但也有球隊決定不砍人、不扣薪，雙城宣布不釋出任何球員，且持續支付每周400美元津貼到8月底，在這波失業潮期間成為暖心東家。

各隊先前同意支付小聯盟球員每周400美元津貼到5月底，隨著協議即將到期，各隊也紛紛有新動作，昨天美國媒體報導，本季小聯盟開打無望，已有多隊宣布釋出名單，數百人接到通知，且待各隊名單全部揭曉，預料將有超過一千名球員失業，且疫情當前也難有其他球隊接收，形同結束棒球生涯。

雙城成為少數的暖心東家，包括一支位於多明尼加的菜鳥聯盟球隊在內，體系下所有層級球員全數保住工作，球團宣布不釋出任何球員，且津貼持續發放到8月底。

雙城去年整季共用51名球員，留下所有球員，也是為了球隊整體戰力考量，雙城執行長法爾文（Derek Falvey）表示，「不論何時展開球季，我們需要超過30名球員，我們很期待球季開打，也一直在為此準備。」

法爾文表示，備戰未知的新球季，雙城採雙管齊下的作法，一方面佈署球團內部戰力深度，一方面等待聯盟方針，「現在我們能控制的，就是規畫球團內部。」