MLB／嘲諷太空人作弊 酒廠推出「垃圾桶敲擊者」啤酒

太空人爆發偷暗號弊案後成為過街老鼠，現在紐澤西一家釀酒廠加入「喊打」的行列，他們推出一款啤酒叫做「垃圾桶敲擊者」，瓶罐還以太空人球衣去設計，就連內容量2017公克也呼應太空人奪冠年，嘲諷意味十足。

釀酒廠在推特上貼出他們的新商品圖片，長長一篇的介紹中，也隱藏一段針對太空人而來的文宣，「有時候你已經收到『暗號』今天會發生什麼事，但發售新啤酒就像投手的武器一樣，你永遠不知道何時和什麼球會丟過來，除非你作弊。」

釀酒廠老闆庫巴奇（Brian Kulbacki）表示，這設計是他和員工希望在新冠肺炎疫情下，帶來一些新鮮事，他們都很想念棒球，也同樣對太空人作弊生意，「我不會當作弊者的球迷。」

庫巴奇說這款新啤酒得到一些道奇和洋基球迷的迴響，因為他們都在季後賽輸給了太空人，這位釀酒廠老闆甚至在貼文上標註道奇球星貝林格（Cody Bellinger），希望引起他的注意。

庫巴奇對於案發之後太空人球迷還視若無睹瞎挺感到驚訝，由於公司無法跨州販售啤酒，因此他也決定疫情過後安排一趟德州之旅，找當地釀酒廠合作，將這款「垃圾桶敲擊者」複製到休士頓，賣給太空人球迷將收入做公益。