MLB／「沒上工哪叫二度降薪」洋基主播槓上薛則

大聯盟球團丟出更新版球員薪資提案，除了按賽季比例給付外，越高薪的球員還得再被打更多折，讓大咖球星們不滿，國民王牌薛則就砲轟這是變相的二次減薪，不過洋基主播凱伊（Michael Kay）今天加入戰局反嗆，回應「你根本還沒被砍薪，你也還沒上工。」

今年薛則的年薪為3590萬美元，按照老闆們的新構想，他是受影響最大的族群，得先乘以44.3％的折價，之後再按照比賽場次計算，最後將只領到低於790萬美元，難怪大動肝火。

薛則認為這和3月時說好的單純按照賽季比例領薪有落差，身處球員工會執行委員的他在推特上貼出，「我們覺得沒有理由讓MLB再砍一次球員薪水，我們先前已經討論過一個依照比賽的比例減少薪資的版本，現在沒有理由再被剝一層皮。」

凱伊則在廣播節目上提出觀點反擊，「有件事我要強調，我沒站在任何人那方，當球員像薛則說球員已經減薪了，停止吧，你根本還沒有被減薪，因為你還沒上工，還沒開始打球，所以根本不用付錢，所以不存在二次砍薪的說法。」

凱伊砲口對準薛則，「你可以說那是你的保障薪資，但又不是老闆不讓你打球，是病毒，我們打不了球是因為健康因素，全國有十萬人死掉，請不要說你被減薪了，根本還沒有。」