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MLB／不當資方打手了 塔薛爾拉批球團「搞分裂」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

先前呼籲球員不要計較減薪、讓球季開打的言論，洋基前一壘手塔薛爾拉（Mark Teixeira）引發不少批評，現在他的論調不再站在資方這邊，他提出質疑，認為大聯盟的新提案在「搞分裂」，製造低薪的年輕球員與高薪球星之間的對立。

大聯盟最初版的提案為球團撥出本季一半收益，用來發放球員薪水，3月達成的按場次比例支薪協議「跳票」，引發球員不滿，塔薛爾拉還跳出來擋子彈，呼籲球員共體時艱，少拿一點錢沒關係，現在全美球迷需要棒球療癒身心。

塔薛爾拉的言論引發連串批評，痛批他因為退休了才說出這些話，生涯已經賺進大把鈔票，卻呼籲球員「只賺幾分錢也要打」，顯得太過諷刺，就連道奇投手伍德（Alex Wood）都忍不住砲轟這位素不相識的前輩「蠢斃了」。

隨著最新版提案曝光，薪水越高的球員砍越多，塔薛爾拉再度成為受訪對象，這回他的態度轉變，不再為資方說話，「我痛恨球團老闆利用這次機會分裂球員工會。」

塔薛爾拉透露他看到新版提案的想法，「老闆們心想著，要讓年輕球員與資深老將對立吧。」他表示，「我敢打賭，年輕球員會想打，但老將會說不可能、這太可笑了，老闆們打著算盤要讓球員先內鬥，直到球員願意回到談判桌上。」

儘管看到了這場勞資大戰的醜陋面，塔薛爾拉仍有信心2020年球季不致成為泡影，「我認為最終球員與球團會找出繼續前進的方法，雖然現在看起來很糟，但我還是小心地抱持樂觀態度，未來幾周內應該會達成一些共識。」

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