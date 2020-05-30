MLB／停工期間打MLB The Show 紅襪新秀：想看投手球路

在佛州春訓基地關閉期間，紅襪新秀查維斯（Michael Chavis）續留當地，他透露在維持訓練上的難處，還因此下載了電玩MLB The Show，但不是為了消磨時間，「我想看看投手球路是怎麼跑的，我想下載這個遊戲，就只是因為這個原因。」

紅襪春訓基地從3月因新冠肺炎疫情關閉，直到本周才重啟部分設施，查維斯在這段停工期間並未返回喬治亞州的老家，而是決定續留當地，「如果我回家，我就得想辦法找地方打擊、訓練，我不知道我是否能去健身房，而且外面可能也很冷。」

查維斯表示，留在基地附近，還能找到場地訓練，「這看起來是最佳選擇，我想要維持在備戰狀態。」他原先只能打威浮球維持訓練，近期當地已有打擊場開放，他可以恢復打擊練習，但想看實戰投手球路，還是得找到創意方法。

查維斯透露，「我最近開始玩MLB The Show了，這樣我就可以看看某些球路，我就只是因為這個理由而下載這個遊戲。」查維斯去年在菜鳥球季出賽95戰，繳出打擊率2成54、18發全壘打，不擅長面對偏高直球，他笑說：「我在打電動時也好不到哪去。」

本周終於等到基地重啟的消息，查維斯表示，「我們有很多人真的很想比賽，我受夠了只是坐著、無法打球，我覺得每個人都快憋瘋了。」