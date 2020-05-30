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MLB／紅襪春訓基地重啟 林子偉歸隊開工

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
紅襪林子偉歸隊報到開訓。美聯社資料照片
紅襪林子偉歸隊報到開訓。美聯社資料照片

紅襪重啟佛州春訓基地，部分球員已經返回隊上訓練，首席棒球長布隆（Chaim Bloom）表示，歸隊人數難以估算，因為「每天都有變化」，台灣好手林子偉也是回到春訓基地報到的球員之一。

大聯盟在3月中旬因突然襲捲全美的新冠肺炎疫情而喊卡，各隊陸續關閉春訓基地，球員各自返家待命，直到近期疫情趨緩，開始有球隊重啟訓練基地。布隆指出，紅襪春訓基地在本周四和周五皆已開放部分設備，提供仍留在當地的球員使用。

紅襪春訓基地在關閉期間，僅提供在復健中的球員使用，像是進行TJ韌帶置換手術的王牌投手塞爾（Chris Sale），現在規定放寬，不限於復健球員，本周四起已陸續有球員歸隊報到。

「確切的人數每天都有不同。」布隆表示，球隊遵守防疫規範，將限制到場的球員與人員人數。部分球員在基地關閉後仍留在當地待命，林子偉就是其中之一，他也在基地重啟後就返回隊上報到。

紅襪尚未確定若有「春訓2.0」，將在佛州春訓基地或返回波士頓舉辦，目前傾向回到芬威球場，大聯盟教練團等待進一步消息，目前按兵不動，尚未有人返回春訓基地。

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