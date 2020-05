MLB／不隨傳奇父母闖網壇 小阿格西想在大聯盟敲滿貫

網壇傳奇夫婦阿格西(Andre Agassi)、葛拉芙(Steffi Graf),生涯合計坐擁30座單打大滿貫。兩人18歲的兒子小阿格西(Jaden Agassi)雖出身網球世家,但懷有棒球夢,希望打出屬於自己的滿貫砲。

小阿格西父母為網壇難得一遇的伉儷傳奇,父親阿格西拿過8座男單大滿貫冠軍,母親葛拉芙更是不遑多讓,狂摘22座女單金盃。不過比起單打賽事的個人作戰,小阿格西更愛棒球的團隊合作,表示:「我熱愛棒球,更愛我的隊友。我很享受跟他們奮戰。而且每場比賽的挑戰千變萬化,我喜歡這種克服困難的感覺。」

小阿格西(右二)想闖屬於自己的棒球夢。 取自Las Vegas Recruits推特

小阿格西在Las Vegas Recruits預備棒球學院繳出漂亮的成績,今年秋天將帶著他二刀流的功夫前往南加州大學。小阿格西投、打、守備都能包辦,就算慣用右手動過Tommy John手術,還是展現出過人的天賦,就有大聯盟的人員就稱小阿格西投球的力量十足,也因為如此,小阿格西被評為內華達州第二名的潛力新秀。

不過小阿格西先把選秀當作備案,表示自己動手術後,還需要時間證明自己,但還是很有信心能在棒球場上發光發熱。能擁有成熟的心態,小阿格西全要感謝從小就接受父母的薰陶,因為父母是職業球員,讓他了解要站上一個領域的頂端,勢必要付出莫大的努力。

針對孩子異於自己職業的夢想,阿格西夫婦並不排斥,反而大讚:「我對他感到無比驕傲,他很謹慎,總是三思而後行,也知道如何開創屬於自己的道路,且會加倍努力實現成果。看著他一路成長,我很自豪。光他的心態就足以讓我持續支持他。」

This kid has been with us since he was 8!! Amazing family and awesome kid. Congrats @Jadenrock55 on signing your NLI to play baseball at @USC_Baseball ✌️✌️ pic.twitter.com/6ZxKfZqYTj