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MLB／不隨傳奇父母闖網壇 小阿格西想在大聯盟敲滿貫

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟專文報導小阿格西勇闖棒壇！ 截圖自大聯盟官網
大聯盟專文報導小阿格西勇闖棒壇！ 截圖自大聯盟官網

網壇傳奇夫婦阿格西（Andre Agassi）、葛拉芙（Steffi Graf），生涯合計坐擁30座單打大滿貫。兩人18歲的兒子小阿格西（Jaden Agassi）雖出身網球世家，但懷有棒球夢，希望打出屬於自己的滿貫砲。

小阿格西父母為網壇難得一遇的伉儷傳奇，父親阿格西拿過8座男單大滿貫冠軍，母親葛拉芙更是不遑多讓，狂摘22座女單金盃。不過比起單打賽事的個人作戰，小阿格西更愛棒球的團隊合作，表示：「我熱愛棒球，更愛我的隊友。我很享受跟他們奮戰。而且每場比賽的挑戰千變萬化，我喜歡這種克服困難的感覺。」

小阿格西（右二）想闖屬於自己的棒球夢。 取自Las Vegas Recruits推特
小阿格西（右二）想闖屬於自己的棒球夢。 取自Las Vegas Recruits推特

小阿格西在Las Vegas Recruits預備棒球學院繳出漂亮的成績，今年秋天將帶著他二刀流的功夫前往南加州大學。小阿格西投、打、守備都能包辦，就算慣用右手動過Tommy John手術，還是展現出過人的天賦，就有大聯盟的人員就稱小阿格西投球的力量十足，也因為如此，小阿格西被評為內華達州第二名的潛力新秀。

不過小阿格西先把選秀當作備案，表示自己動手術後，還需要時間證明自己，但還是很有信心能在棒球場上發光發熱。能擁有成熟的心態，小阿格西全要感謝從小就接受父母的薰陶，因為父母是職業球員，讓他了解要站上一個領域的頂端，勢必要付出莫大的努力。

針對孩子異於自己職業的夢想，阿格西夫婦並不排斥，反而大讚：「我對他感到無比驕傲，他很謹慎，總是三思而後行，也知道如何開創屬於自己的道路，且會加倍努力實現成果。看著他一路成長，我很自豪。光他的心態就足以讓我持續支持他。」

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