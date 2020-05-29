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MLB／還未替道奇投過球 普萊斯先紓困小聯盟隊友

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
道奇投手普萊斯（David Price）為道奇體系內的小聯盟球員提供紓困方案。 路透
道奇投手普萊斯（David Price）為道奇體系內的小聯盟球員提供紓困方案。 路透

還沒穿道奇球衣打過任何一場正式比賽，投手普萊斯（David Price）先為道奇體系內的小聯盟球員提供紓困方案，消息指出，他將在6月發放所有小聯盟球員各1千美元，希望幫助選手度過難關。

新球季因新冠肺炎疫情開打不了，各球隊為了節流拿小聯盟球員開刀，今天傳出已有數百人遭到釋出，且最終失業人數可能突破千人。

小聯盟選手僅在球季期間支薪，而今年情況特殊，按照先前達成的協議，到5月底前還能領球隊每周發放的400美元津貼度日，但6月以後是否還領得到這筆錢，各隊作法不一。

消息指出，才在季外交易轉戰道奇的普萊斯，決定自掏腰包，協助不在40人名單內的道奇小聯盟球員，預計將在6月發放每人1千美元。

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