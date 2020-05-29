MLB／大谷翔平開IG帳號 主動追蹤總教練麥登

專心復健同時，天使「二刀流」大谷翔平也幫自己尋找新樂子，他在今天正式開設Instagram帳號，這是他第一次擁有社群帳號，透過限時動態與球迷互動，詢問「我該追蹤哪些人？」

大谷翔平的第一則貼文就很幽默，他放上敲出大聯盟生涯首轟回到休息室隊友卻不理他的影片，留言寫著：「希望我加入Instagram，能比這受到歡迎。」大聯盟官方帳號回應：「Shotime！」天使帳號也以高舉雙手的表情符號歡迎他。

才剛加入IG的世界，大谷翔平就懂透過限時動態與網友互動，詢問「我該追蹤哪些人？」大谷翔平已經追蹤了不少隊友，其中也出現了天使總教練麥登（Joe Maddon），相關代言品牌的官方帳號也沒漏掉。

大谷翔平也表示，以後會透過這個帳號與球迷分享自己的動態，以及棒球的大小事。