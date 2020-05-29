MLB／各隊砍小聯盟球員省錢 估逾千名球員失業

明明時序已是5月天，今年美國職棒場上的冬天卻感覺特別漫長，數百名小聯盟球員在今天接到釋出消息，在各球團勒緊褲帶等待球季開打當下，成為被開刀的對象。

各球團在每年6月的選秀會前，為了迎接新兵到來，針對小聯盟陣容進行整頓並非新鮮事，但今年遭殃的人數顯然龐大許多。ESPN引述消息來源指出，已有數百名小聯盟球員都在今天遭到釋出，還有部分球團尚未公布名單，還有一批球員也可能隨時面臨失去工作。

ESPN聯繫小聯盟主席歐康納（Pat O'Conner），並未獲得回應；有球隊高層則表示，即便賽季未因新冠肺炎而推遲，每年仍會在春訓結束前釋出不少球員。

然而，今年的失業人數實在太過可觀，報導指出，預料將有超過一千名球員在這波疫情之下失去工作。

小聯盟球員僅在球季期間支薪，2020年賽季開打不了，意味著沒有收入，按照先前達成的協議，各隊同意在5月底前支付所有小聯盟球員每周400美元津貼，隨著協議即將到期，各隊也紛紛祭出動作。

運動家先前開第一槍，宣布6月起不支付小聯盟球員薪水，也有球隊同意延長支付，但不得不縮編人員；水手隊就在昨天向小聯盟球員發出信件，宣布今年將支付全季薪水，但同時也砍掉至少30名、多則50名小聯盟球員。