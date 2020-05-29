MLB／暫時不用當炮灰 洋基投手：病毒救了太空人

太空人當了一整個冬天的過街老鼠，現在因新冠肺炎疫情而轉移焦點，外界對他們的砲火停歇，洋基後援投手歐塔維諾（Adam Ottavino）直言：「這救了太空人。」

太空人去年季後遭爆2017年以電子設備竊取暗號，以違規手段登頂世界大賽冠軍，經調查後罪證確鑿，大聯盟祭出重罰，儘管球員全身而退，但外界的砲火猛烈，認為他們偷走了金盃，預期新球季各隊遭遇太空人時，將頻繁出現報復性觸身球，球迷的噓聲也不會留情。

意料之外的發展來自於病毒，大聯盟從3月中喊卡至今，新球季能否開打還是未知數，太空人暫時不必當炮灰，歐塔維諾說：「我不認為人們會忘了這件事，但我想這幫了太空人。」

歐塔維諾表示，直到因新冠肺炎停工前，太空人在今年春訓仍是外界矚目焦點，「但我想當球季開打時，他們就會再次面對來自全國球迷的敵意。」

對太空人來說，或許可以稍微鬆口氣的消息是，今年球季即便可以開打，也免不了閉門比賽，太空人不必面對滿場噓聲。歐塔維諾表示，「我認為這對他們有利，特別是當他們回來比賽時，不會有任何球迷在觀眾席上，部分太空人球員可能會走出洞穴、回歸社群網站，做他們以往會做的事，所以你知道的，這對他們是好事。」