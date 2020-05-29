MLB／「比賽沒有你們打不成」 波拉斯籲客戶抵制減薪

大聯盟與球員工會為薪水問題吵得不可開交，「超級經紀人」波拉斯（Scott Boras）也傳從中作梗，他寄給旗下客戶的信件曝光，內容希望球員不要同意進一步減薪，並建議他們也呼籲隊友和對手，一同拒絕資方的減薪提案。

美聯社取得這封由波拉斯寄出的信件，內容寫著：「記住，比賽沒有你們是打不成的，球員不該同意進一步減薪，協助紓困球團老闆，讓老闆拿出過去幾年所賺的錢，或是憑藉球員所創造的球隊價值去借貸，按照比賽場次比例付給你們薪水。」

波拉斯還提到，「如果這單純只是棒球，比賽開打將讓球團老闆有足夠的錢可以支付球員薪水、運作球隊。」球團老闆喊窮，「這是因為他們在買球隊的時的借貸，以及翻修球場、開發周邊土地的開銷，大聯盟鼓勵這樣的作為，因為那能大幅增加球隊價值。」

他在信中以小熊隊為例，「他們可以聲稱自己從未獲利，因為所有的錢都拿去還貸款了，但事實是里克斯家族因小熊球隊價值的成長而獲得的個人資產增加，這並不會與球員分享。」

小熊成為信件中唯一被點名的球隊，里克斯家族發言人古洛頓（Dennis Culloton）回應，「為了球迷和未來的世世代代，里克斯家族共花了7.5億美元搶救瑞格利球場，他們為球員打造最棒的場地；在2019年，小熊是擁有最高團隊薪資的球隊之一，事實是球隊70%的利潤都用於球隊營運，儘管如此，我們還是感謝波拉斯先生提出討論。」

波拉斯歡迎旗下球員向其他球員「傳教」，共同抵制進一步減薪提案，但顯然並非人人歡迎，紅人投手鮑爾（Trevor Bauer）昨天就開砲，要他不要干預球員工會的事務，現在看來就是在回應這封信件。