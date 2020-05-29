球員與球迷起衝突 印地安人「十先令啤酒夜」最誇張

由於新冠肺炎疫情逐漸趨緩，中職開始實施有限度開放球迷入場，竟無意間促成球迷與球員互罵的突發事件。回顧當天富邦悍將與中信兄弟的比賽，由於兩隊頻頻用觸身球招呼對手，以致雙方板凳清空，場內氣氛一度緊張。而這劍拔怒張的氣氛也感染到場外球迷，引發兩名球迷看得血脈噴張加入戰局。

上週中信兄弟2球迷怒罵陳鴻文，當事人低調交給球團回應，2名球迷最終被則被判罰終生不得入場。 中央社

球迷能夠如此投入比賽，對近年票房下滑的中職來說算是好事。因這代表比賽內容能夠得到球迷共鳴，乃至於激發出對自己喜愛球隊的激情與狂熱。這兩位對球員飆罵髒話的球迷，最後被中職判罰終生禁止入場，讓這起事件算是以「平和」的方式落幕。反觀大聯盟過去所發生球迷與球員間的衝突，其起因與結果都非國內球迷可想像。

球迷與球員發生衝突在現代棒球看似匪夷所思，但在大聯盟早期，球員衝上看台打球迷的案例卻是屢見不鮮。舉凡全壘打王貝比·魯斯(Babe Ruth)、大投手塞揚(Cy Young)與打擊機器柯布(Ty Cobb)等，都在球員時期與球迷有嚴重衝突，其中脾氣暴躁的柯布，更在1912年爆打一名殘障球迷，時至今日仍時常被提起。

傳奇球星柯布球員時期與怒罵他的球迷大打出手，一度被判罰終生禁賽，最終獲得老虎隊力挺，聯盟才改以罰款了結。 TOPPS球員卡

時間回到1912年，當時身為老虎隊一員的柯布作客紐約。由於看台上一名球迷不斷用種族仇恨性的字眼辱罵柯布，迫使他發火想教訓該名球迷。但沒想到他跳上看台後、發現該名球迷因為工傷關係喪失手掌，是一名傷殘人士，可是柯布也沒因此手下留情，反而烙下一句：「就算他少了一隻腳，我也照打」的狠話，最後還是狠狠的用拳頭讓該名球迷上了一課。

當時美聯對柯布的行為開出終身禁賽的極刑，雖然他人緣不佳，老虎整隊仍用罷賽的方式力挺，導致隔日的比賽不得不啟用一票大學球員與業餘球員濫竽充數。這作法迫使美聯最終解除柯布的禁賽令，僅罰款50美金來終結這次事件。

另外1974年球季，在印地安人主場發生的十先令啤酒夜(10-Cent Beer Night)事件更令人難以想像。一名喝醉的印地安人球迷在比賽第九局時跳入球場，並且搶走遊騎兵隊明星外野手布羅斯(Jeff Burrough)的球帽，兩人也因此產生口角。

當時遊騎兵總教練是脾氣火爆出名的馬丁(Billy Martin)，當下他帶領著其他球員衝出休息區保護布羅斯，沒想到卻激起在場大約上百名早已喝多的印地安人球迷跳入場內形成大亂鬥，許多球迷甚至手拿物品作為武器，導致遊騎兵球員也不得不拿起球棒自衛。

主隊的印地安人總教練阿斯波蒙(Ken Aspromonte)，於人身安全，於是下令自家球員帶著球棒進場護送遊騎兵球員出場。這起事件最後有9名肇事球迷遭到警方逮捕，不過印地安人球場遭到嚴重損毀，包含壘包在混亂中遺失，至今仍不知下落。這一切可能都要怪印地安人在當日推出的無限量便宜啤酒所致。

前道奇明星外野手藍吉·史密斯也曾與球迷起衝突。 TOPPS球員卡

再近一點來到1981年，前道奇明星外野手藍吉·史密斯(Reggie Smith)在造訪舊金山時，觀眾席上一名球迷不僅用言語譏諷、還把手上的塑膠球帽扔向他。忍無可忍的史密斯衝上看台追打他，導致周圍一些巨人迷也加入戰局，最後多名球迷被警方逮捕並起訴，史密斯則是被判驅逐出場。

看完大聯盟歷來球迷與球員的衝突事件後，這次富邦投手陳鴻文與中信球迷互罵事件就看似微不足道了。但筆者當然不鼓勵球迷用過多的激情來辱罵球員，畢竟毫無目地的謾罵並沒有辦法改變比賽結果，恐怕只會影響自己未來的入場權利，因此球迷在激情之餘，還是應用理性作出適當選擇。