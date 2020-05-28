MLB／疫情波及台灣潛力股 想超越劉致榮75萬美元很難

新冠肺炎疫情重創全球體壇，大聯盟本季賽事何時開打仍是未知數，國際業餘自由球員簽約也受影響；美職球團派駐台灣的資深球探分析，今年高中應屆畢業球員的簽約金行情下降，就算評為最頂級的投手，簽約金想要超越去年亞洲錦標賽國手劉致榮難度不低。

劉致榮去年10月22日被紅襪隊以簽約金75萬美元簽定，寫下近六年旅美球員新高。

這位球探認為，今年將離開高中校門的好手，想挑戰簽約金100萬美元是非常難的事，美職球團運作受到疫情波及，新的簽約年度延後，隊與隊之間交易簽約金額度也受限制，加上鎖定名單的近況、身體狀況，這些因素都會影響台灣頂級青棒投手的行情。

他評估，今年不可能有人簽約金達到100萬美元，這是非常難的數字，就算想要達到劉致榮的身價也是高難度。

大聯盟從2012年7月起，設定國際業餘自由球員簽約金上限，紅襪在新制上路前簽下林子偉，簽約金209萬美元，繼洛磯隊曹錦輝220萬 、洋基隊王建民201萬美元之後，成為第三位簽約金突破200萬美元大關的台灣球員。

曾仁和、張育成在2013年分別加盟小熊、印地安人隊，簽約金各為162.5萬、50萬美元，小熊為了曾仁和還超過當年簽約金上限，加上被罰款的數字，在他身上一共投資320萬美元；旅美球員從2014年起，接下來六年行情最高就是劉致榮75萬美元。