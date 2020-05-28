MLB／老爹分享與曼尼合照 球迷讚：史上最強三四棒

紅襪昔日兩大門神再度合體，「老爹」歐提茲（David Ortiz）今天在Instagram分享一張與曼尼‧拉米瑞茲（Manny Ramirez）的合照，讓球迷掉進回憶的漩渦，紛紛留言：「這是史上最強的三、四棒組合。」

歐提茲貼出與曼尼的合照，留言寫著：「看看我今天的訓練夥伴，殺傷力已造成。」球迷留言回應，「史上最強的三、四棒連拳」、「用一張照片濃縮2004年」、「兩位傳奇」。

歐提茲生涯效力紅襪14年，曼尼也待了8年，從2003到2008年季中曼尼轉戰道奇前，兩人長期共組紅襪的中心打線，在這段期間合敲422發全壘打，最突出的一年為2005年，歐提茲貢獻47轟，曼尼也有45轟。兩人連拳威力讓對手吃不消，且到季後賽仍不減砲管，同隊期間各自在季後賽敲出11轟。