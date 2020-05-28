聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／老爹分享與曼尼合照 球迷讚：史上最強三四棒
紅襪昔日兩大門神再度合體，「老爹」歐提茲（David Ortiz）今天在Instagram分享一張與曼尼‧拉米瑞茲（Manny Ramirez）的合照，讓球迷掉進回憶的漩渦，紛紛留言：「這是史上最強的三、四棒組合。」
歐提茲貼出與曼尼的合照，留言寫著：「看看我今天的訓練夥伴，殺傷力已造成。」球迷留言回應，「史上最強的三、四棒連拳」、「用一張照片濃縮2004年」、「兩位傳奇」。
歐提茲生涯效力紅襪14年，曼尼也待了8年，從2003到2008年季中曼尼轉戰道奇前，兩人長期共組紅襪的中心打線，在這段期間合敲422發全壘打，最突出的一年為2005年，歐提茲貢獻47轟，曼尼也有45轟。兩人連拳威力讓對手吃不消，且到季後賽仍不減砲管，同隊期間各自在季後賽敲出11轟。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言