MLB／季外兼差理財分析師 道奇投手：壓力不小於投手丘

大聯盟停工期間，道奇投手史崔普林（Ross Stripling）化身理財分析師，暫時不用理會ERA（投手防禦率），而是思量VIX（市場恐慌指數），他說壓力不小於站在投手丘上，「手裡握著某人的錢，而那是他們的未來、他們的畢生積蓄，那是很大的壓力。」

球季外的時間，史崔普林於B. Riley Wealth Management擔任理財分析師；接觸這行的由來，要追溯到2014年進行TJ韌帶置換手術後，他因擔心著未知的未來，不知是否還有站上投手丘的一天，他的外公介紹自己的理財顧問給他認識，安排他前往一間理財分析公司面試。

「他當時不知道自己的手臂能否恢復，是否可以回到投手丘上，所以開始尋找其他備案。」當年負責面試的休士頓（Matthew Houston）透露，「當他前來面試時，帶著一個裝有手寫股票報表的資料夾。」他承認，安排史崔普林前來面試時，其實一開始並沒有雇用的想法，「但後來我們想的是，我們得收這個孩子，他知道自己在說什麼。」

史崔普林表示，「我對數字有感，所以有鑽研報表的能力，我想那是來自我對股票市場的眼光吧。」

他從此展開「斜槓人生」，在球季結束後到隔年春訓開始前的這段時間，每周平均進辦公室四天；儘管美國職棒球員在季外兼差並非新鮮事，但另一身分為需要高度專業知識的理財分析師，仍算得上罕見。

原本該在3月底展開的賽季，因新冠肺炎而推遲，史崔普林也繼續推進的他的理財人生，他說現在的焦慮感並不少於在賽季期間，「為了我的客戶們，我必須有好的表現，那也是很大的焦慮。」