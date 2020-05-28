疫情摧殘過後 小聯盟再也回不去了！

大聯盟希望能在七月恢復舉行，但美國職棒的另一個層級，小聯盟棒球，卻距離眾人期盼的那聲「Play Ball!」遙遙無期，最糟糕的情況，將是球季取消，完全無法開打。這就像是電影『明天過後』的場景，在無情的風暴過去後，赫然發現，地球的面貌已經不同了。脆弱的小聯盟組織，可能就會在疫情席捲之後，死傷慘重。

運動畫刊在四月對所有小聯盟球隊做了一份問卷調查，在回覆的68隊中，24隊（佔35％的比例）認為本季的營收損失將會嚴重影響他們明年以降的營運能力，如果以一到十來衡量嚴重度，在回覆的16支3A球隊中有兩隊，13支2A球隊裡更有五隊說，他們估計的災情是最嚴重的十分。這些辛苦的球團經理人對大環境更悲觀，有48隊（佔74%）認為消失的營收對其他球團未來繼續營運的能力有所影響，他們都打了起碼七分，其中有26隊更是用十分來表示前景之險峻。

小聯盟制度是全世界運動界獨一無二的制度，在其他國家的聯賽中，如日、韓、台灣，二軍都是直屬於大球團麾下，而其他運動，像是NBA有他們直接管轄的發展聯盟G League，NFL每一隊都有一組練習隊，歐洲足球也有青年軍的組織，沒有一個聯盟和其球員培養的管道，用如此迂迴的方式合作：各層級的小聯盟球隊，其實各有其老闆和經營團隊，並不直屬於大聯盟球團，和大聯盟球隊的合作關係，就靠著一紙合約維繫，但這些小聯盟球隊卻可能已經跟所在城市水乳交融，成為社區不可或缺的一份子，合作的大聯盟組織或許數年就一變，但小聯盟球團和地區的緊密結合卻始終如一，堅若磐石。

但這個最特殊的風景，卻可能在疫情褪去後改觀。在這次回函的小聯盟球隊中，有半數已經裁員，極端的例子中，甚至只留下一個職員來處理日常事務；如果小聯盟球季整個取消的話，許多球隊說連他們的制服組成員可能都飯碗不保，而且超過一半的球隊悲觀地認為，這件事情將會發生。

運動家已經讓球探和行政人員放無薪假，並要大幅縮減小聯盟支出，對小聯盟球隊來說真是雪上加霜。 美聯社

美國政府目前對中小企業有個『薪資保護計畫』（Paycheck Protection Program），而參與調查的小聯盟球團中回覆，有81%的比例（55隊）有申請到這項紓困計畫，這數字遠遠超過一般美國中小企業的通過比例，只有四隊說他們的申請案被打了回票，另外有一隊說他們申請時已經過了期限，希望未來還有機會再申請。但他們都認為，如果賽季取消，這八週的薪資補貼，只是治標不治本，他們還是撐不下去。

而且這些小聯盟球團最生氣的是—大聯盟球隊的袖手旁觀。雖然根據合約，大聯盟球隊不能直接向合作的小聯盟隊伍挹注資金，但別說實質幫助了，連通關心的電話都沒有，這算什麼合作夥伴？其實大聯盟和小聯盟之間的冷淡，已經有一段時間了，上一紙『職業棒球協定』（Professional Baseball Agreement，就是規範大聯盟和小聯盟合作關係的法源依據）在2011年簽訂，即將在今年九月到期，而大聯盟對新協定的態度就是：奪權、省錢、裁減。大聯盟希望對其麾下的小聯盟球隊有更多的指揮權，並且將它們搬到離母隊城市地理位置更接近的地方，還要裁減數量。這些措施對小聯盟球團來說，都是割地賠款的不平等條約。而且根據一份『棒球美國』的報導，大聯盟打算要砍掉42支小聯盟隊伍，其中不乏充滿歷史，或是和社區結合極為緊密的球隊，這些過程，都是大聯盟單方面的盤算，完全沒有和小聯盟總部（位於佛羅里達州的聖彼得堡市）溝通。

目前疫情造成小聯盟元氣大傷，各隊自顧不暇，無法和財大氣粗的大聯盟對抗。雖然大聯盟聲稱他們和小聯盟會持續誠心溝通，期望趕快達成長期協議，但一位小聯盟的高層說：「我們沒牌可打，但如果大聯盟把他們的優勢歸咎於疫情，那真是狗屁了。」紐約州立大學科特藍分校（SUNY-Cortland）的運動管理和法律系教授，同時身具3A的威奇塔飛馬隊和1A的夏洛特石蟹隊股東身份的科比茲（Jordan Kobritz）就說：「新冠肺炎基本上摧毀了小聯盟所有抵抗（大聯盟霸凌）的能力。」

運動畫刊的作家桑契斯（Robert Sanchez）訪問了21位小聯盟的經營者，其中的佼佼者，沙加緬度河貓隊在成立21年來，已經拿過三次3A總冠軍，還有五次太平洋海岸聯盟的冠軍，今年原本已經賣出他們球場的冠名權，準備要拿這筆錢來重整這個有14680個座位球場的包廂，也要把球場工作人員的POLO衫換成西裝，但現在總裁沙維奇（Jeff Savage）卻被迫裁掉了球隊65個全職員工中的30個，留下來的人也得減薪，原本500個在球季中要來打工的工作人員，也只能跟他們說抱歉，今年沒工可打。沙維奇很苦惱得做這樣的決定：「你得要做這些事情才能活下去，但還是讓我晚上睡不著覺，這種情況真不是人幹的。」

在疫情的衝擊之下，球場的維護經費將成為很大的問題。 歐新社資料照片

大聯盟之所以努力要在七月份開打，主因是電視轉播權利金，各隊有地方電視台合約，聯盟還有三家全美聯播的轉播夥伴，單單這三家電視台，就要付給大聯盟17億美金的權利金，所以就算閉門試合，大聯盟還能有些收入。但小聯盟完全靠和當地球迷的連結過活，「小聯盟球隊就是社區的一部分，這和大聯盟很不同。在我們這種層級，全看你如何在那天和進場看球的球迷產生聯繫。」科羅拉多泉震撼隊的總經理菲利普斯（Chris Phillips）說：「我們沒有花大錢的餘渥，但我們希望球迷離開時，就算想不起球賽比數，但卻記得他在比賽過程中有的樂子。」許多小聯盟球隊都反應，如果2020年賽季消失，他們將損失95%到100%的收入。沒球迷進場看球，就沒有門票收入，也沒人買一支2塊美金的熱狗，那些由小城裡的家具行、汽車經銷商、小診所買下的廣告也就沒人看，所有的營收都化為烏有。

賓州的雅圖那曲球隊是海盜隊的2A球隊，他們的執行長羅斯納克（David Lozinak）一語道破小聯盟球隊的重要性：「每支小聯盟隊伍都是他們社區的中樞，每場比賽不僅僅是家庭同樂的地方，更是大家聚會的地方，一個逃離現實的遊樂園。」在疫情發生之前，小聯盟整體經營狀況其實非常理想，在2019年總進場人數突破4150萬人次，連續15年超過四千萬大關，最有價值的三支球隊，根據富比世在2016年的調查，價值都超過4500萬美金，已經算是超大型的中小企業，當然比起大聯盟平均18億多的身價還是有顯著差距，但已經足以自立自強，還有能力蓋自己的球場。

連球棒大廠Louisville都已放無薪假，還好獲得美國政府的緊急紓困貸款，要不然大聯盟恐怕也將面臨球棒供應斷炊的危機。 歐新社資料照片

科羅拉多泉震撼隊在疫情期間，想了各種方法來賺錢，包括一週三次的『隔離特餐』，花35塊美金，有一大份雞肉培根、豬排三明治、薯條、餅乾和一瓶紅酒。這是總經理菲利普斯的點子，他說這個特餐如果狀況好，一天的營業額大概可以到600塊美金。「賺不了大錢啦！」菲利普斯無奈地說，但起碼能幫助一些員工在疫情期間保住飯碗。

一個星期五晚上，科羅拉多泉的柯波斯夫婦，載著兩個小朋友來取餐，他們是震撼隊的忠實球迷，也是幫助海外球員適應美國文化的寄宿家庭。在取完餐之後，柯波斯一家人把他們的休旅車停在球場外的停車場，一邊吃一邊等同為震撼隊寄宿家庭的朋友們來會合。他們聊起那些待過他們家的小球員們，像是個在來美國之前從沒吃過S’more（有名的巧克力棉花糖餅乾）的多明尼加小朋友，他們為他舉行的生日派對；還有他們一起開五個小時的車，去客場幫這些年輕拉丁美洲球員加油，嚇了他們一大跳；去年在機場送走寄宿的小球員時，他們哭著回家；還有這些小朋友如何在疫情期間，還是持續跟他們聯絡。談著這些歡樂回憶，氣氛卻越來越沈重，在等待其他人的餐點送達時，有位女士講話了：「這些小朋友就像是我們自己的孩子。棒球對我們所有人都意義非凡，希望我們的棒球不要就這樣消失了。」

但在這波疫情過後，很多美國小城中，這份特殊的連結，真的會從人們生活中消失。