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MLB／錢味相投？ 光芒王牌史奈爾改聘波拉斯當經紀人

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
光芒王牌史奈爾找到理想相近的新經紀人，改讓有「吸血鬼」名號的波拉斯（Scott Boras）代理談薪事宜。 法新社
光芒王牌史奈爾找到理想相近的新經紀人，改讓有「吸血鬼」名號的波拉斯（Scott Boras）代理談薪事宜。 法新社

光芒王牌史奈爾（Blake Snell）日前率先開砲，成為拒絕球團今年營收對分的球員代表，現在他找到理想相近的新經紀人，改讓有「吸血鬼」名號的波拉斯（Scott Boras）代理談薪事宜。

史奈爾過去和經紀公司「Apex Baseball」合作，去年才和光芒談好五年5000萬美元的延長合約，不過今天宣布更換經紀人，轉投波拉斯旗下，和我國投手陳偉殷成為同門。

大聯盟的新賽季因新冠肺炎疫情受創，可能得等到7月開打，而且只剩82場，球團老闆們提議，球員薪水改由營收平分，讓史奈爾拍攝影片開砲，「減薪對我來說是不可能的，（染疫）風險這麼高，除非拿到我原本的薪水，不然我就不打，我不管你們怎麼想，但這個風險真的高於我賺的錢。」

史奈爾的宣言得到許多球員附和，身為許多大咖球星經紀人的波拉斯，自然也站在勞方角度相挺，要球員工會別接受球團提案。

波拉斯長期以來都是從球隊撈錢的代表，上個休賽季在自由市場的前12名頂尖球員，有七人由他操盤議約，最後成功交出總額10億美元的成績單。

光芒 陳偉殷 大聯盟

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