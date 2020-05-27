MLB／運動家率先停小聯盟球員薪水 美媒爆老闆身價吐槽
新冠肺炎重創全球體壇，大聯盟出現第一支今年不再支付小聯盟球員薪水的球隊，運動家今天宣布不在40人名單內的球員，從6月起無法領到400美元的周薪，同時部分內部職員也將解僱或減薪。
運動家先從球探開刀，職業球探團成為第一個受害者，業餘球探也會在6月的年度選秀落幕後跟著走人，之後的砍人範圍再擴大，包含辦公室工作人員也將被遣散，留下來的人得接受減薪。
飯碗風波最後延燒到球員階層，運動家進一步通知小聯盟球員，周薪400美元只付到5月底，6月起不再支薪，好在台灣目前沒有旅美球員是隸屬運動家體系。
受到冠肺炎疫情衝擊，之前已經有大聯盟球隊進行人事調整，包含馬林魚、光芒、天使和紅人都出現解僱潮，不過不再支付小聯盟球員薪水，運動家則是成為首例。
運動家老闆費雪（John Fisher）給員工的信中表示，會盡力協助受影響的員工度過這段時間，「有許多人是跟隨運動家多年的忠心員工，我想要向你們道歉，新冠肺炎帶來巨大損失，我們必須做出沈重的決定。」最後補充期盼未來員工和球迷能夠早日回來。
ESPN記者帕森（Jeff Passan）卻打臉費雪，在推特寫下「小聯盟有200位球員，給他們每周400美元，維持至8月，每個人頂多是5200美元，總額略多於100萬美元，而費雪的身價估計有20億美元。」暗指作風並不人道。
Just some rough math. Say there are 200 players in a minor league system. Paying each $400/week for July, July and August is $5,200 per player. To pay every minor leaguer would have cost the Oakland A's a hair over $1 million.— Jeff Passan (@JeffPassan) May 27, 2020
Owner John Fisher is worth an estimated $2 billion.
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