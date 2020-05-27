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MLB／球團新提案 柯爾等巨「薪」損失逾2500萬美元

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
大聯盟球團放棄利潤對分的想法，要年薪原本在3500萬美元以上的金字塔頂端球員接受更大幅度的降薪，洋基的柯爾就可能因此損失2500萬美元。 路透
大聯盟球團放棄利潤對分的想法，要年薪原本在3500萬美元以上的金字塔頂端球員接受更大幅度的降薪，洋基的柯爾就可能因此損失2500萬美元。 路透

大聯盟球團放棄利潤對分的想法，提出球員本季薪資新方案，要頂薪集團做出較大犧牲、接受比中、低薪球員更大幅度的降薪，大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）後續在推特更新數字細節，今年年薪原本在3500萬美元以上的大咖，將只剩下不到790萬美元。

老闆們讓步原先的主張後，不願完全遵循球員主導的按剩餘賽事比例給薪，提出新的薪資重配構想，位於金字塔最頂層的高薪球員，只要今年年薪超過3500萬美元，得接受44.3％折價，再算上今年賽季只有82場的比例，算下來只剩784萬3363美元，承擔起最大損失。

年薪3000萬美元的球員則剩下50.9％的薪資，年薪1000萬美元的還有58.2％可領，100萬美元者可拿到85.8％，至於只領56萬3500美元底薪的基層勞工扣的最少，球隊願意支付91.9％的薪水。

底薪球員換算本季可領26萬2217美元，年薪100萬美元的將拿到43萬4243美元，500萬美元者可得164萬2123美元，1000萬美元者改領294萬7895美元，2000萬美元者剩下515萬1099美元。

今年大聯盟薪水高於3500萬美元者只有六人，楚奧特（Mike Trout）以3700萬6666美元排名最高薪，其次是柯爾（Gerrit Cole）的3600萬美元，其他四人分別是薛則（Max Scherzer）、葛蘭基（Zack Greinke）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和亞瑞納多（Nolan Arenado）；值得一提的是，大聯盟約有65％球員年薪在百萬美元以下。

大聯盟 Stephen Strasburg Nolan Arenado

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