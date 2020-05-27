MLB／洛杉磯體壇頭號人物 「道奇之聲」勝魔術強森

高齡92歲的退休棒球播報員史卡利（Vin Scully）獻聲棒球場67年，被譽為「道奇之聲」。如今他的地位跨越了各大運動，在「洛杉磯運動界最具代表性人物」的票選勝出。

疫情期間各大運動賽事停擺，「洛杉磯時報」舉辦為期一個月票選活動，在棒球、籃球、美式足球與外卡共4個領域各自選出32名代表人物，採用一對一單淘汰制的方式對決。

史卡利自棒球組輕鬆出線，晉級四強之後，擊敗了美式足球洛杉磯公羊隊1960年代防守陣容，在決選名單對上美國職籃（NBA）洛杉磯湖人隊傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）。

魔術強森進入決選名單之前，淘汰了美國職棒大聯盟（MLB）史上第一名黑人球員傑基羅賓遜（JackieRobinson）。

超過4萬5000張投票當中，史卡利以62.1%得票率勝過魔術強森37.9%，從候選的128人裡脫穎而出，獲選洛杉磯體壇頭號人物。

史卡利是美國棒球名人堂成員，為洛杉磯道奇隊播報了67個球季、5000多場比賽，2016年季末退休。道奇球場外一條馬路以他命名，球場內一角擺設著他當年用過的麥克風、紀錄本與採訪證件。

史卡利4月21日傳出在自家跌倒送醫，住院5天之後回家休養，這消息造成不少球迷擔憂。他日前透過道奇隊向外界報平安，不忘用棒球術語自嘲「我再也不會頭部滑壘了」。

「運動畫刊」昨天報導史卡利近況，他說復原良好，比喻棒球開打是美國走出疫情的風向球。

史卡利說：「我認為此刻的棒球等同是美國的溫度計。人們對棒球保持希望，因為如果棒球回來了，那是我們真正踏上東山再起之路的第一個標誌。棒球是我們國家的溫度計。」