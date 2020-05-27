MLB／目標轉往頂薪肥羊 球團新提案要大咖「薪」痛

大聯盟球團先前提出第一版復賽企劃書，不過和球員對分營收的想法卻遭到打槍，今天他們重新開會討論後，提出修正方案，改成讓最高薪球員們大幅砍薪，低薪球員則只微幅調整，就看球員工會是否買單。

「高薪」的定義及多少比例的球員需做最大犧牲，目前還不清楚，ESPN消息來源表示，這群大咖球星可能只收到低於四成薪的報價，反觀平時只領低薪的選手，今年有望保有全薪。

大聯盟隨後發表聲明，「我們對球員工會提出的企劃，完全反映出我們圈內現實的經濟狀態，希望能得到球員工會的有效回應。」

球員工會回應，新提案仍涵蓋了大規模的砍薪，對此表達不滿和失望，接下來會聽取球員反應，再考慮是否接受資方這次提議，目前拒絕回應有無進一步交涉的可能。

大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）在推特上點名，楚奧特（Mike Trout）、韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）和薛則（Max Scherzer）等頂薪俱樂部，是老闆們首要的動刀對象，或許最後只能拿到兩成至三成薪，頂多再加季後賽獎金，剛簽下巨約的柯爾最慘，本季3600萬美元的薪資可能縮水成900萬美元。

海曼還指出，由於大聯盟期盼在6月10日展開二度春訓，保守估計最晚得在6月1日前完成和球員工會的協商，代表只剩下不到五天時間，恐怕有一定難度。