松坂與隊友單場六暴投 大聯盟史上難得一見

11年前的今天，美國時間2009年的5月27日，「平成怪物」松坂大輔代表波士頓紅襪，在作客明尼蘇達雙城的比賽擔任先發投手，雖然五局失三分的內容乍看之下還算可以，但過程中他投出多達四次暴投，不僅寫下其個人在美職單場的最多暴投，也追平了紅襪隊史80年來的單一投手單場暴投記錄。松坂退場後，上來中繼、後援的戴爾卡門（Manny Delcarmen）和馬斯特森（Justin Masterson），又各投出一次暴投，總計紅襪投手那場比賽出現多達六次暴投，大聯盟歷史上僅第七次發生這種情形。

印象中，松坂在大聯盟的控球並不理想，攤開數據一看，確實如此，他生涯在大聯盟的平均每九局保送人數為4.4（大聯盟同期平均為3.2），甚至還在2008年投出美聯最多的保送（94次）；不過他的控球也沒有離譜到經常投暴投的地步，儘管2009年5月27日他一場比賽四球失控，但事實上他那一整季也只投出八記暴投，在暴投排行榜上排得蠻後面的（並列第26名）。從整個生涯的維度來看，松坂待大聯盟八年只發生過31次暴投，在日本職棒待11年也只出現43次，可見11年前的那場比賽，是松坂非常罕見地失常。

松坂大輔在2009年3月時幫助日本隊拿下經典賽冠軍，或許投球過量的後遺症到9月時出現。 歐新社資料照片

一般來說，大聯盟每年盤踞暴投榜前幾名的投手，大概會丟出15到20次的暴投，所以在一場比賽裡面一口氣出現四次暴投，實在是非比尋常。以單一投手來講，大聯盟一場比賽的最多暴投紀錄是「六次」，由三人共同保持這項紀錄，分別是1979年的理查（J.R. Richard）、1979年的尼克洛（Phil Niekro）、1982年的葛利森（Bill Gullickson）。

這三人的共同特點是，都是生涯成績還不錯的投手：理查是70年代著名的火球男兼三振好手，曾兩度單季三振數突破300次，惟控球品質也相當「火爆」，生涯BB/9值是跟松坂差不多的4.3；尼克洛是著名的名人堂蝴蝶球投手，生涯勝投數超過300，但由於蝴蝶球實在難以捉摸去向，因此累積226次暴投史上第二多；葛利森的威力不比前述兩位強投，但也不好招惹，曾在1991年拿下美聯勝投王的殊榮。

調出大聯盟史上的暴投榜（1901年至今），會發現前幾名的球員跟單場暴投榜的投手一樣，都是歷來功勳顯赫的投手。在尼克羅前面的萊恩（Nolan Ryan），不僅是名人堂選手，更是史上三振王，不過他的投球風格也是出了名的狂野，加上投球時間長（28季），因此投出過多達277次暴投、登上史上暴投王寶座，老實說並不令人意外。其他暴投榜前十名的投手還有：莫里斯（Jack Morris，206次）、約翰（Tommy John，187次）、卡爾頓（Steve Carlton，183次）、赫夫（Charlie Hough，179次）、J. 尼克洛（Joe Niekro，172次）、伯奈特（A.J. Burnett，161次）、派瑞（Gaylord Perry，160次）、赫南德茲（Felix Hernandez，156次）。

王建民前隊友柏奈特是在2009年轉戰洋基，穿上條紋杉的前三個球季，他拿下2次暴投王、1次觸身球王，但還是拿下34勝，真是狂野派的代表性人物。 歐新社資料照片

然而，上述球員之所以累積那麼多暴投，大部分的原因是他們生涯表現得夠好、投得夠長夠久，所以才有足夠的投球機會累積那麼多暴投。這也是為什麼整個榜單充斥著許多名人堂球星和赫赫有名的明星級投手。當然，也不容忽視的是，名單中幾名蝴蝶球投手，以及像萊恩、伯奈特這種球風狂暴、變化球非常犀利的投手，跟一般投手相比，確實較容易出現暴投。

若要從出現暴投的「頻率」著手，筆者能想到的是曾在1999年以後援投手身份拿下新人王的威廉森（Scott Williamson），他生涯多從牛棚出發，縱使三振能力強，但控制不了強大的球威，所以在439.1局的投球中，就投出多達72次暴投，大概平均每投六局就要暴投一次，相當誇張。

過去20年來，大聯盟整體的速球愈來愈快、變化球愈來愈多、年輕投手愈來愈多，且投手丘會議次數受到抑制（無法像以前恣意地讓捕手上投手丘溝通暗號），種種因素都直接或間接造成暴投頻率的增加。2018年，大聯盟每隊每場球會出現0.38次暴投，這個數字創下1891年以來的新高。

可即便如此，大聯盟有逐場記錄以來（1904年至今），單一球隊在一場比賽裡最多暴投的紀錄仍尚未被打破。那發生在1914年四月14日、小熊作客紅人的比賽，該役小熊兩位投手契尼（Mike Cheney）和克斯納（Elmer Koestner）合計送出多達「七次」暴投，寫下一個前無古人、後無來者的事蹟。先發投手契尼主投6.1局就送出五次暴投，而克斯納則是在1.2局的後援中投出兩個。

從當代棒球的角度來看，雖然聯盟整體的暴投數量達到高峰，但在單一場比賽的環境裡，總教練應該不太會讓一名投手投到超過三、四顆暴投後，還放任他留在場上，尤其是在換投頻率愈來愈高的近年。當然，未來投手至少得面對三名打者之後才能退場的規定，勢必會抑制總教練的換投次數，但筆者仍認為1914年單隊單場「七暴投」的紀錄，被打破的難度很高。

除非未來有投手跟11年前的松坂一樣，明明平時投球不會太狂野、不以容易暴投聞名，卻在某一場比賽大失準星或狀況不佳，在非連續暴投、不大幅傷害球隊勝利與否的前提下，不小心把球往地上砸或球從手中滑飛出去。筆者認為應該只有這種比賽較有機會打破紀錄，否則若像安凱爾（Rick Ankiel）當年在比賽中投球失憶症發作，單局一下子丟出五顆暴投，很快就會被換下場了。