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全聯盟DH制救不了票房 更傷害棒球傳統

聯合新聞網 / 特約作家梁起華
2020球季因為受到疫情的影響，將是至少縮短一半的球季，而且也將試行全聯盟DH制，今年在國聯的比賽將看不到眾多投手上場當人體電風扇了！ 歐新社資料照片
2020球季因為受到疫情的影響，將是至少縮短一半的球季，而且也將試行全聯盟DH制，今年在國聯的比賽將看不到眾多投手上場當人體電風扇了！ 歐新社資料照片

如果美國的新冠肺炎疫情在未來的一個月控制得宜、確診和死亡人數曲線持續往下降的話，那麼下個月的這個時候，就會是美國職棒迷準備倒數進入2020年球季開打的時候了，新的一季將會讓人感動，美國運動史上將從最長的黑暗走出，未來歷史上不會忘掉這一章！

目前經過大聯盟和球員工會商討結果，將採春訓模式的佛羅里達和亞利桑那兩區開打，採用的是「隔離棒球園區」的概念進行，大約一季每隊只打82場的比賽，只以電視直播、不讓球迷進場的方式進行比賽，季後賽的模式也從原本國聯與美聯10隊進入季後賽，變成未來的14隊打季後賽，這些提議基本上都沒什大問題，只要本球季有球賽看，不管是球隊勞資方和球迷都樂觀其成。

大聯盟預定在7月份正式開始新球季，不過比賽場次將縮減到82場，而且將會集中在特定場定關門比賽，各隊主場球館今年註定是要養蚊子了。 歐新社資料照片
大聯盟預定在7月份正式開始新球季，不過比賽場次將縮減到82場，而且將會集中在特定場定關門比賽，各隊主場球館今年註定是要養蚊子了。 歐新社資料照片

比較值得讓人注意和傷感的是新的縮水球季，將採取全聯盟投手指定打擊制度(Universal DH Rule)，加上即將於後(2022)年正式實施該制，未來除2021年球季之後，將再也看不到國聯投手固定被安排在第九棒(或第八棒)上場打擊的場面了。

目前大聯盟內美國聯盟實行指定打擊制是於1973年開始實施，在這之前至棒球賽發明開打期間，一直是投手在比賽身兼二職的，既要投球又要分擔進攻打擊工作。1973年實施的背景其實也是因為當年美國聯盟的賽事精彩度、得分和票房都輸給國聯，才有當時派出指定打擊者來代替投手上場進攻的想法。當年的作法也是試探性的先實施三年，然後再做評估，沒想到該制度使用的相當成功，因此一直沿用至今並且流傳到目前整個業餘棒球、日本職棒的太平洋聯盟、韓職、中南美洲職棒與中華職棒。

沒錯，就如ESPN棒球評論記者歐尼(Buster Olney)日前還特別舉王建民為例，他當時因為在紐約洋基打跨聯盟比賽跑壘受傷，所以實施全聯盟指定打擊制度後，將可減少投手因為不必要、危險且低落的打擊而受傷，國聯為主的投手在沒有了額外的打擊任務後，將可以專注且安全的進行投球工作，實施新的DH制後，國聯在進攻上還可以全力發揮一棒至九棒循環延續的砲火，讓球賽變得更為好看。美國職棒大聯盟這些年在票房和看球率不斷下降的情況下，希望實施全聯DH制，試圖來拯救票房，出發點和目的就是為了這些。

其實1973年美國聯盟剛採取新制時，棒球界的保守派是對DH制相當瞧不起的，認為是破壞了棒球賽中的誠信與靈魂。每一名棒球員從小學棒球，哪一個不是投打兼練的？站在投手丘的大牌小牌投手，每人從小到大都多少打過游擊手、捕手、外野手多個位置，後來到了成年後因為嶄露出投球的天分後才棄打從投的，即使到現在棒球界還是有部分傳統派認為，投手指定打擊的實行讓棒球賽少了原始與天然的味道。

有沒有想過紐約大都會兩名大投手辛德賈德(Noah Syndergaard)和狄葛隆(Jacob deGrom) 為何兩位右投手卻是左手打擊？前者從小就是個打擊好手，七歲時揮出人生第一支全壘打，後者一直到進小聯盟職業球員時，都是防守優秀的游擊手。更不要講如大谷翔平、辛辛那提紅人隊投手羅倫森(Michael Lorenzen)和剛到亞歷桑納響尾蛇隊的大投手邦賈納(Madison Bumgarner)等，實行了全聯盟DH制後，他們或許因為打擊時而受傷的機率是會降低，但將不再有機會看他們發揮打擊的天賦，因投球而受傷的機率也沒有因此而減少。

多數大聯盟等級的球員從小開始都有投打經驗，但只有大谷翔平有企圖心在職業比賽中嘗試二刀流。 歐新社資料照片
多數大聯盟等級的球員從小開始都有投打經驗，但只有大谷翔平有企圖心在職業比賽中嘗試二刀流。 歐新社資料照片

國聯這些年來實行的傳統：「投手上場打擊」，其實一直就是該聯盟的特色，而且國聯中包含大都會隊、舊金山巨人隊、芝加哥小熊隊和聖路易紅雀隊等，也沒有因為這些年來因為打擊和得分遜於美國聯盟因而讓當地球迷駐足不進場，事實是紅雀、小熊和國聯中區新貴釀酒人等隊進場的球迷絕不遜於美聯的球隊，拉低人數的其實是如佛羅里達馬林魚隊和聖地牙哥教士隊等，這些在戰績方面長期表現不佳的隊伍，也就是說打擊與得分和戰績沒有絕對和直接的相關性，但是戰績卻和票房才是有直接關係，所以球隊和聯盟想要拉回球迷，解藥應該還是在球隊的建軍整備和票房的長期深耕相關。

不然大聯盟為何這些年來不斷增加跨聯盟的比賽？不如提早實施全聯盟DH制即可？看到美聯投手到國聯主場來上場揮棒，也是票房賣點之一。此外在地球另一端實施投手上場打擊的日本職棒中央聯盟，長年來在球迷方面一直是多過太平洋聯盟的，全日職最受歡迎、也是進場人數最多的球隊都在央聯：阪神老虎與讀賣巨人兩隊，平均每場人數都要達四萬以上，也不見日職想要針對該制度進行改革。

當然大聯盟要改全聯盟投手指定打擊制是已經箭在弦上了，筆者本身認為新制其實是著眼在取悅一般的普羅球迷，希望培養更多的業餘和初級球迷，對於提升棒球迷與進場人數不會有卓越的幫助(效果只會普普)，但對於棒球的原始精神和古早味卻是重大的傷害。

強投邦賈納生涯打出19支全壘打和62分打點，今年來到響尾蛇後本來有更多的發揮機會，但現在徹底被疫情消滅。 歐新社資料照片
強投邦賈納生涯打出19支全壘打和62分打點，今年來到響尾蛇後本來有更多的發揮機會，但現在徹底被疫情消滅。 歐新社資料照片

這就像電影電視劇多是以喜劇收場、好人趕走壞蛋、男女主角最後完美在一起，那是普羅大眾的期待，看門道的影迷其實在乎的是劇情、演技與那以悲劇收場而帶來的省思。

棒球賽也是一樣的，死忠專業的球迷不會在乎比數和是否有全壘打，在乎的是戰術執行、教練如何在跑壘者於得點圈(二壘或三壘)時，又輪到投手上場打擊那天人交戰是否該換代打的情況和安排，那才是棒球的工藝和有味道的地方。

大谷翔平 邦賈納

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