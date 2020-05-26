MLB／在世界大賽勝太空人 國民老將：作弊也扳不倒我們

國民昨天揭曉世界大賽冠軍戒設計，球員們雖然無法親臨現場領戒，仍透過視訊方式線上群聚，和媒體分享喜悅之情，其中老將坎崔克（Howie Kendrick）嘲笑世界大賽的手下敗將，「很多人預期我們會被太空人碾壓，但就算他們作弊，也沒有打敗我們。」

國民冠軍班底在4月時先開過一次線上派對，當時多茲爾（Brian Dozier）裸著上半身，還用木湯匙敲著垃圾桶，暗諷太空人偷暗號作弊一事，坎崔克錯過上次視訊，這次當然砲火兇猛。

坎崔克在去年拿到國聯冠軍戰MVP，系列賽第五戰隊前東家道奇在延長第十局轟出滿貫砲最經典，他說，「能夠敲出這樣的一擊，是我從小就夢寐以求的，這是我生涯當中最棒的時刻，我現在談起來還會起雞皮疙瘩。」

薛則（Max Scherzer）與辛默曼（Ryan Zimmerman）等國民隊友也加入線上視訊團，聽教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）發表看到冠軍戒的感言，「我不會說謊，但我第一眼看到時哭了，情緒湧上來，這是我面前這群人在去年努力的證明。」

薛則以「紀念我們冠軍的最後一塊拼圖」形容戒指，牛棚投手杜利托（Sean Doolittle）則說，「想起我們球隊去年的經歷，最後終於看到了戒指，雖然只是透過螢幕，但還是很特別。」