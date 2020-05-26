韓職／閉門比賽好安靜 殷仔前隊友：聽到空氣從肺出來

陳偉殷馬林魚前隊友史崔利（Dan Straily）今年轉戰韓職樂天巨人，幸運地比其他大聯盟球員搶先上工，他也向美媒分享閉門比賽的詭異感受，誇張地說可以聽到隊友撲球時，空氣從肺裡擠出來的聲音。

韓職是在中職之後復賽，於5月5日閉門開打，並透過ESPN轉播，提升美國球迷的關注度，去年還在大聯盟投球的史崔利自然成了熟面孔，接到HBO體育節目的訪問。

大聯盟有望在7月初跟進無觀眾開打，主持人請史崔利分享在空無一人的球場裡比賽是什麼感覺，他回想起場上這一刻，「我的游擊手為了一球撲下去，結果沒撲到，大概差了一吋，當他撞到地面的時候，我聽到了空氣從他肺裡擠出來的聲音，我們在休息區討論此事，因為我人生中從來沒聽過。」

過去場內球迷的吵雜聲和歡呼聲，成為球員刺激腎上腺素分泌的來源，如今卻安靜到連空氣聲都聽得清楚，史崔利不免懷念起有球迷的日子，「就算是在客場，被球迷叫囂著你有多爛，也能夠轉換成動力。」

31歲的史崔利是在去年開幕戰之前被馬林魚釋出，結束和陳偉殷共事的時光，後來他加盟金鶯，留下14場出賽，2勝4敗、防禦率9.82的成績，季中被交易到費城人後，就沒站回大聯盟。