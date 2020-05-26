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MLB／春訓基地、主場相繼開館 球員回營動起來

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
MLB春訓基地陸續開放。 法新社
MLB春訓基地陸續開放。 法新社

大聯盟復賽還沒定案，球團先陸續動起來，開放場館讓球員入內訓練，在光芒主場今天就有14位球員熱身，總教練凱許（Kevin Cash）雖然沒到現場，仍在接受電話連線時說道，「看到這些笑臉是好事。」

包含外野手米道斯（Austin Meadows）、游擊手亞當斯（Willy Adames）、投手奇里諾斯（Yonny Chirinos）等，都在這第一波報到的陣容裡，他們戴著口罩，並在入口處測量體溫，回到熟悉的主場拉筋伸展身體，進行跑步、簡單的傳接球和場邊重量訓練。

光芒還會在明天和周六開放同樣的訓練內容，至於何時能啟用打擊籠、牛棚和室內重訓？凱許表示，會等待大聯盟指示，最快下周可以獲得答覆。

太空人也在今天同時開放主場和春訓基地，提供給有需求的球員一個練習的場地，總管克里克（James Click）在聲明中表示，「我們的優先考量是保護隊職員和他們家人的安全，我們球員能回來是一件興奮且正面的訊息，即使有著基礎限制。」

事實上，去年在世界大賽廝殺的太空人和國民，是共用同一個春訓基地，不過國民目前還沒宣布，是否跟進開放球員入內訓練，據知約有10位球員就住在附近，包含王牌投手薛則（Max Scherzer）。

洛杉磯雙雄的道奇和天使也解禁主場和春訓基地，球團各自安排防疫措施，除了消毒液、乾洗手為必需品外，也制定團練人數限制，甚至有球隊在牛棚提供每位投手專用球，避免相互共用。

牛棚 光芒 國民

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