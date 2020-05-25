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MLB／球團讓步 新賽季願按比例支薪但延後付款

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
大聯盟復賽卡在球員薪資談不攏，內部消息透露，或許會改成球員訴求的按賽季比例支薪，不過得延後付款。 法新社
大聯盟復賽卡在球員薪資談不攏，內部消息透露，或許會改成球員訴求的按賽季比例支薪，不過得延後付款。 法新社

大聯盟復賽企畫書卡關，球員工會打槍老闆們提出的營收對分，球團只好相約本周再找大聯開會研議新方案，內部消息透露，或許會改成球員訴求的按賽季比例支薪，不過得延後付款。

大聯盟復賽程序遲遲沒有下一步進展，球團只好妥協，修正原本的財務規劃，不再堅持和球員營收對分取代本季薪水，改回3月時談好的協議，以賽事場次多寡換算本季年薪比例，據消息來源指出，球團將要求特定金額延遲至未來幾年付款，以降低今年損失。

一旦新提案制定後獲得球員工會肯首，大聯盟有望在這周就宣布復賽的好消息；目前球團和球員也都有共同意願，促進今年賽季復活，白襪投手馬歇爾（Evan Marshall）表示，「我認為如果有賽季打的話，每個人都有好處，至少留住球迷和熱度，老闆們會有轉播權和廣告，我們也有數據可拿。」

大聯盟提出67頁第一版企畫書已經過去兩周，這次提出修改方案能不能趕在這周通過是關鍵，如果進度再次延宕，恐怕就趕不上理想中的6月中旬二度春訓、7月初復賽，賽季打82場的規畫。

大聯盟 白襪

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