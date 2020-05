MLB／水手重溫一朗美技 擊倒球棒秀投球準度

陳年美技還能一直讓球迷們津津樂道的退役球員,恐怕就只有鈴木一朗了。水手今天在官方推特放上一朗昔日影片,只見他站在投手丘,連丟四球擊倒直立在本壘區的四支球棒,獲得近四萬的按讚數迴響。

水手用影片向球迷重溫鈴木一朗身手,畫面中年輕的一朗在空無一人的球場中展現投球準度,站在投手丘快速丟出四顆球,依序擊倒立在本壘前的四根球棒,內文寫下,「只是友善提醒你,一朗是個魔術師」。

九秒鐘的短片立刻成了今天推特上的棒球熱門,不僅按讚數直衝四萬,也有近7000次轉推,事實上這段畫面是截自一朗代言的日本營養品廣告,有球迷在留言區貼出二部曲,外野區的球桶蓋也難不倒他,一顆球正中目標,像是遙控般打開蓋子。

其它留言都對一朗的美技嘖嘖稱奇,寫下「太瘋狂了」、「一朗是我此生見過最有才能的球員」、「這是我看過他對球棒最粗暴的一次」等。

Just a friendly reminder that Ichiro is a magician. 🧙‍♂️ pic.twitter.com/9NKbMj9oSH