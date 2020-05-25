快訊

直播／今日仍「+0」確診！全台累計415人解除隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／水手重溫一朗美技 擊倒球棒秀投球準度

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
陳年美技還能一直讓球迷們津津樂道的退役球員，恐怕就只有鈴木一朗了。。 路透
陳年美技還能一直讓球迷們津津樂道的退役球員，恐怕就只有鈴木一朗了。。 路透

陳年美技還能一直讓球迷們津津樂道的退役球員，恐怕就只有鈴木一朗了。水手今天在官方推特放上一朗昔日影片，只見他站在投手丘，連丟四球擊倒直立在本壘區的四支球棒，獲得近四萬的按讚數迴響。

水手用影片向球迷重溫鈴木一朗身手，畫面中年輕的一朗在空無一人的球場中展現投球準度，站在投手丘快速丟出四顆球，依序擊倒立在本壘前的四根球棒，內文寫下，「只是友善提醒你，一朗是個魔術師」。

九秒鐘的短片立刻成了今天推特上的棒球熱門，不僅按讚數直衝四萬，也有近7000次轉推，事實上這段畫面是截自一朗代言的日本營養品廣告，有球迷在留言區貼出二部曲，外野區的球桶蓋也難不倒他，一顆球正中目標，像是遙控般打開蓋子。

其它留言都對一朗的美技嘖嘖稱奇，寫下「太瘋狂了」、「一朗是我此生見過最有才能的球員」、「這是我看過他對球棒最粗暴的一次」等。

水手 鈴木一朗 魔術

延伸閱讀

MLB／勞資薪水談不攏 水手總管：別抱怨

MLB／水手春訓基地將重啟 陳偉殷有望返美備戰

MLB／縮水球季有利撐住成績 有望產出「四割男」

日職／快槍俠牧田和久 被洗臉也慢不下來

相關新聞

2000勝教頭大不易 挑戰者只剩法蘭柯納一人

疫情造成的停賽使得許多球員生涯累積數據都受到不小影響。像是老虎隊三冠王打者卡布雷拉（Miguel Cabrera）如能重拾往日身手，原有機會在本季挑戰三千安及五百轟（目前分別是2815安及477隻全壘

MLB／A-Rod想復出？美部落客建議：去台灣

前洋基隊明星三壘手A-Rod（Alex Rodriguez）發布打擊練習影片，直呼想念球場的美好，被外界解讀為有意復出，...

MLB／球團讓步 新賽季願按比例支薪但延後付款

大聯盟復賽企畫書卡關，球員工會打槍老闆們提出的營收對分，球團只好相約本周再找大聯開會研議新方案，內部消息透露，或許會改成...

MLB／被告未繳房租 辛德賈德：法庭見吧

大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）被房東指控未繳房租25萬美元（約新台幣750萬元），違約被告上...

MLB／國民冠軍戒亮相 鯊魚寶寶藏在戒圈裡

因新冠肺炎疫情關係，國民無法在主場和球迷共同歡度冠軍戒頒發儀式，只能透過網路線上揭曉戒指樣式，戒面上不只鑲滿鑽石和各色寶...

MLB／大聯盟今年回歸 川普掛保證：很快

即使全美職業運動多數因新冠肺炎（COVID-19）疫情停擺，美國總統川普（Donald Trump）在接受記者艾金森（S...

MLB／水手重溫一朗美技 擊倒球棒秀投球準度

陳年美技還能一直讓球迷們津津樂道的退役球員，恐怕就只有鈴木一朗了。水手今天在官方推特放上一朗昔日影片，只見他站在投手丘，...

MLB／勞資薪水談不攏 水手總管：別抱怨

大聯盟還在與球員工會針對開打計畫協商，薪資條件談不攏，目前無明確進展，水手隊總經理迪波托（Jerry Dipoto）認為...

MLB／國聯需找指定打擊 美媒推薦普伊格、牛奶弟

大聯盟在新冠肺炎疫情後拚重生，今年賽季有不同打法，國聯也將採取指定打擊制，美媒「CBS Sports」幫忙列舉五位還在自...

MLB／跟隨馬林魚 響尾蛇也重啟場館訓練

大聯盟還沒宣布開打日期，不過響尾蛇隊已經悄悄開始重啟訓練，根據USA Today記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，響尾蛇隊有限制的開放春訓場地鹽河球場（Salt River Fiel

MLB／勞資共識防疫優先 萊斯特：其他可以開打後談

大聯盟與球員工會的談判持續進行，27日預計會有新進展，小熊隊投手萊斯特（Jon Lester）表示，雙方目前最關心的還是...

MLB／球員想親領冠軍戒 國民線上頒發儀式取消

受到新冠肺炎疫情影響，國民成了史上最悲情的世界大賽衛冕軍，原本預計明天要進行的線上冠軍戒頒發儀式，因為球員希望親自領獎而...

熱門新聞

中職／米蘭達狠砸林益全遭驅逐 兄弟、悍將板凳清空

NBA／到了登機門才反悔 米羅蒂奇最後一刻選擇拒絕爵士

NBA／小時不知父親哪特別 喬丹女爆曾上網搜尋找原因

NBA／看最後一舞有感 穆林：勇士5年3冠難能可貴

NBA／一起訓練被操到吐 訓練師不解外界質疑哈登體能

日職／陳大豐生涯打擊紀錄 台灣後輩的高障礙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。