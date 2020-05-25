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MLB／大聯盟今年回歸 川普掛保證：很快

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
美國總統川普相信大聯盟跟NFL「很快」會在2020年回歸，但自己沒打算去開球。 美聯社
美國總統川普相信大聯盟跟NFL「很快」會在2020年回歸，但自己沒打算去開球。 美聯社

即使全美職業運動多數因新冠肺炎（COVID-19）疫情停擺，美國總統川普（Donald Trump）在接受記者艾金森（Sharyl Attkisson）專訪時表示，相信大聯盟跟NFL「很快」會在2020年回歸，但自己沒打算去開球。

艾金森在節目中問到，前總統小布希（George W. Bush）曾在911恐怖攻擊後，在洋基球場投出振奮人心的一球，好奇川普是否會做出類似安排？川普表示：「我已經開球過了，在洋基投過、在波士頓投過，當總統前還在芝加哥投過，我不在意投出第一球，第一球對我來說不代表什麼。」

川普表示，自己目前在意的，是趕緊讓職業運動回到常軌，「我想這是好事，而且即將發生，運動很快就會回歸。」川普舉例，高爾夫正在準備開打，他也跟NFL理事長古德爾（Roger Goodell）聊過，美式足球看起來也有機會開打。

至於目前正在討論7月4日開打的的大聯盟，川普說：「我知道棒球會開打，我還希望他們能早一點開始，不過棒球是會開始比賽的，我們正在讓運動比賽逐漸回到常軌。」

大聯盟目前已提出開打計畫，正與球員工會討論中，雙方在薪資、健康安全兩大議題上尚未達成共識，27日大聯盟也將再度提出折衷版的薪資規劃，如果順利的話，預計6月中重新開始春訓。

大聯盟 洋基 棒球

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